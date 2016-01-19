هوای گلستان فاقد هرگونه آلودگی است

اسماعیل مهاجر در رابطه با روز هوای پاک به خبرنگار مهر گفت: در استان گلستان آلودگی هوا وجود ندارد و نداشتن این آلودگی به این دلیل نیست که استان ما در شمال کشور قرار دارد و از هوای خوبی بهره می برد، بلکه با نظارتی که بر کنترل تمامی آلاینده های هوا انجام می دهیم، این مهم بوجود آمده است.

وی اظهار کرد: در کارخانه هایی مثل کارخانه سیمان که آلایندگی هوا دارند، دستگاه فیلتر هوا نصب شده است. ما هم بر این کارخانجات نظارت می کنیم تا هوای خوبی که در اختیار داریم دچار آلودگی نشود.

او به شعار هوای پاک امسال اشاره کرد و گفت: شعار امسال این روز «نقش من در حفظ هوای پاک» نام گذاری شده است. در تمامی مدارس استان در ساعت هشت و نیم صبح زنگ هوای پاک نواخته شد.

مدیرکل محیط زیست استان گلستان از جشنواره عکس زشت و زیبا هم خبرداد و بیان کرد: این جشنواره در شهرستان های بندرگز و کردکوی برگزار می شود. همچنین جشنواره اهدا ویلچر، کمپین جمع آوری سر بطری های ظروف یکبار مصرف و دیگر مراسمات را برای این روز در نظر گرفته ای که در سراسر استان برگزار می شود.