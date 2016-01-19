جشن های ایام الله دهه فجر با محوریت مردم برگزار شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا میرزایی صبح سه شنبه در جلسه ستاد گرامیداشت دهه فجر انقلاب اسلامی استان سمنان در محل استانداری، بر برگزاری جشن ها و مراسم های ایام الله دهه فجر انقلاب اسلامی بصورت مردمی تاکید کرد و افزود: هر چقدر برنامه ها مردمی تر و با حضور ایشان برگزار شود کیفیت و خروجی آن مطلوب تر است.

وی همچنین بر برگزاری هر چه باشکوهتر شدن برنامه های ایام الله دهه فجر در استان سمنان تاکید کرد و افزود: همه دستگاه ها و سازمان ها همکاری لازم را با شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی برای برگزاری با شکوه دهه فجر در استان سمنان داشته باشند.

معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی استانداری سمنان بر تدوین برنامه جامع تبلیغاتی برای دهه فجر تاکید کرد و افزود : در تمام شهرها و روستاها برنامه های مناسبی برای ایجاد شور و نشاط و هیجان بیشتر در مردم خصوصا با پیروزی اخیر در برنامه هسته ای ایجاد شود.

میرزایی همچنین خواستار هم افزایی، همدلی و همکاری بیشتر دستگاه های اجرایی برای در اختیار قرار دادن امکانات برای برگزاری برنامه های دهه فجر در استان سمنان شد.

منوچهر صادقی مدیر کل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری سمنان هم در این جلسه بر تلاش بیشتر دستگاه های اجرایی در ایجاد نشاط اجتماعی در ایام الله دهه فجر با برگزاری برنامه های متنوع و خلاقانه تاکید کرد.

حجت الاسلام غلامرضا قندهاری رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان سمنان هم برنامه های ستاد و وظایف کمیته های ستاد دهه فجر را تشریح کرد.