صدور احکام رتبه عالی و خبره برای فرهنگیانی که رتبه بندی نشده اند

به گزارش خبرنگار مهر، علی اصغر فانی در حاشیه همایش گرامیداشت شوراهای آموزش و پرورش که امروز در سالن همایش های بین المللی صدا و سیما برگزار شد، در پاسخ به پرسشی درباره بودجه آموزش و پرورش در سال ۹۵ گفت: بودجه سال ۹۵ به بیش از ۲۸ هزار میلیارد رسیده است، که ۲۱.۶ درصد نسبت به مصوب سال گذشته رشد داشته است.

وی افزود: امیدواریم در سال آینده با مدیریت بهتر بودجه، آموزش و پرورش را با مشکل کمتری اداره کنیم.

وزیر آموزش و پرورش همچنین درباره احتمال استیضاحش نیز بیان کرد: بنده انجام وظیفه می کنم و در رابطه با اموری که احساس کنم در آموزش و پرورش باید اجرا شود، وظایف خود را انجام می دهم.

فانی ادامه داد: دیروز در مجلس شورای اسلامی مسائلی را از تحولات آموزش و پرورش در دو سال اخیر ارائه کردم و احساس می کنم که آموزش و پرورش صحیح حرکت کرده است و در مسیر عقلانیت و برنامه ریزی جهت گیری درست نسبت به پیش بینی برای اجرای سند تحول بنیادین دنبال کرده است و در این مسیر هرگونه مشکل را پیگیری خواهیم کرد.

وزیر آموزش و پرورش درباره تعطیلی دو روزه مدارس در ابتدایی تصریح کرد: طبق مصوبه دولت، کمیته اضطرار نسبت به تعطیلی مدارس و سایر موارد تصمیم گیری می کند و ما تابع تصمیمات این کمیته هستیم که مسئولانی از وزارت بهداشت، محیط زیست، آموزش و پرورش و سایر نهادها در آن عضو هستند. سلامت دانش آموزان برای ما اهمیت دارد و راضی نیستیم به سلامت آنها لطمه ای وارد شود. امیدواریم آلودگی هوا برطرف شود تا مدارس شاهد تعطیلی نباشد.

فانی درباره ردیفی برای پرداخت مطالبات بازنشستگان فرهنگیان که در بودجه ۹۵ آمده است، گفت: این ردیف برای تمام بازنشستگان کشور در نظر گرفته شده است که مبلغ آن ۴ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان است و امیدواریم از این اعتبار برای پرداخت مطالبات فرهنگیان بازنشسته استفاده کنیم.

وی همچنین در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه چرا رتبه عالی و خبره در احکام رتبه بندی فرهنگیان اعمال نمی شود؟ گفت: مصوبه دولت در رابطه با رتبه بندی در روزهای آخر ۹۳ بود که از مهر سال ۹۴ اجرا شد. برای همکارانی که در مهر ۹۴ شرایط احراز را نداشته ایم، احکام خبره و عالی اجرا می شود.

وی تصریح کرد: در اجرای سند تحول بنیادین، نظام آموزش و پرورش بحث تاسیس مرکزی برای ارزیابی حرفه ای معلمان مطرح است و به طبع آن رتبه بندی اجرا می شود. تا زمانی که جایگزین مصوبه دولت نشود، مصوبه قبلی اجرا خواهد شد.