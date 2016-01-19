به گزارش خبرنگار مهر، لیلا آژیر ظهر امروز سه شنبه در جلسه کمیته بانوان بزرگداشت دهه مبارک فجر که در سالن شهدای دولت استانداری تشکیل شد، از برگزاری سومین همایش ملی سیمای انقلابی زنان روستایی در شهرزرینه خبرداد و گفت: در این همایش از ۱۲ زن شاخص روستایی کارآفرین، تحصیل کرده و هنرمند تجلیل می‌شود.

وی عنوان کرد: همایش مذکور با همکاری ادارات کل فرهنگ و ارشاد اسلامی و بهزیستی کردستان، شهرداری و شورای شهر زرینه و فرمانداری دیواندره، اداره جهاد کشاورزی این شهرستان برگزار می شود.

وی اظهارداشت: از دیگر برنامه های ما در دهه مبارک فجر برگزاری همایش تحکیم بنیان خانواده در روستای گردمیران از توابع شهرستان دهگلان است که سازمان جهادکشاورزی استان متولی برگزاری این برنامه است.

مدیرکل امور بانوان استانداری کردستان از جمله برنامه‌های جنبی همایش مذکور را برگزاری مسابقات آشپزی، صنایع دستی و نقاشی ویژه کودکان ذکر کرد و افزود: این برنامه ها در راستای نشان دادن توانمندی زنان روستایی به جامعه و ایجاد خودباوری و مطالبه گری در آنها اجرا می شود.

آژیر با بیان اینکه زنان روستایی گردانندگان چرخ های توسعه استان در روستاها هستند، ادامه داد: توجه به بانوان و دختران روستایی از جمله اولویت های ما است که در مناسبت های مختلف با برگزاری همایش هاو برنامه های متعدد سعی کردیم آنها را با مسائل و موضوعات روز جامعه بیشتر آشنا کنیم.

وی عنوان کرد: از دیگر برنامه های ما در دهه مبارک فجر برپایی نمایشگاه‌های عرضه محصولاتی که توسط زنان و دختران روستایی تولید شدند، در سطح استان، دیدار با خانواده شهدا و ایثارگران، غبارروبی مزارشهدا و تجلیل از سمن‌های ورزشی و برگزاری مسابقات ورزشی است.

وی اظهارداشت: سال گذشته مسابقه نقاشی در باغ موزه دفاع مقدس در بنیادحفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس استان ویژه کودکان برگزار شد که با استقبال گسترده‌ای مواجه شد و امسال هم قصد داریم این مسابقه را برگزار کنیم.

مدیرکل امور بانوان استانداری کردستان با اشاره به اینکه مسابقه نقاشی امسال با موضوع پرچم برگزار می شود، بیان کرد: کودکان در این مسابقه مفهومی که از پرچم دارند را به تصویر می کشند و در پایان هم به نفرات برتر جوایزی اهدا می‌شود.

آژیر بیان کرد: برگزاری گفتمان‌های دینی با محوریت انقلاب اسلامی و مردم سالاری دینی، همدلی و همزبانی دولت وملت توسط اداره کل تبلیغات اسلامی استان از دیگر برنامه‌های ما در این ایام الله است.