به گزارش خبرنگار مهر به نقل از پایگاه خبری «سی ان بی سی»، شاخص بورس کشورهای آسیایی در روز سه شنبه متاثر از روند افزایشی بورس «وال استریت» آمریکا قرار گرفت و افزایش یافت.

در هیمن حال، شاخص بورس «نیکی» ژاپن ۹ دهم درصد، بورس «شانگهای» چین ۲ هزارو ۲۴۵ واحد، بورس «هنگ سنگ» هنگ کنگ ۹ دهم درصد، بورس «S&P ASX ۲۰۰» استرالیا ۷ دهم و بورس «کاسپی» کره جنوبی ۹ دهم درصد افزایش داشتند.

همچنین در آمریکا شاخص بورس «نزدک» در روز دوشنبه به بیشترین رقم در ۱۴ سال اخیر رسید ضمن اینکه «S&P ۵۰۰» بهترین روند افزایشی خود را در ۵ سال اخیر تجربه کرد.