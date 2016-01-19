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۲۹ دی ۱۳۹۴، ۱۳:۲۹

شاخص بورس‌های آسیایی افزایش یافت

شاخص بورس‌های آسیایی افزایش یافت

شاخص بورس کشورهای آسیایی در روز سه شنبه با افزایش روبرو شد.

به  گزارش خبرنگار مهر به نقل از پایگاه خبری «سی ان بی سی»، شاخص بورس کشورهای آسیایی در روز سه شنبه متاثر از روند افزایشی بورس «وال استریت» آمریکا قرار گرفت و افزایش یافت.

در هیمن حال، شاخص بورس «نیکی» ژاپن ۹ دهم درصد، بورس «شانگهای» چین ۲ هزارو ۲۴۵ واحد، بورس «هنگ سنگ» هنگ کنگ ۹ دهم درصد، بورس «S&P ASX ۲۰۰» استرالیا ۷ دهم و بورس «کاسپی» کره جنوبی ۹ دهم درصد افزایش داشتند.

همچنین در آمریکا شاخص بورس «نزدک» در روز دوشنبه به بیشترین رقم در ۱۴ سال اخیر رسید ضمن اینکه «S&P ۵۰۰» بهترین روند افزایشی خود را در ۵ سال اخیر تجربه کرد.

کد مطلب 3028738
علیرضا کمندی

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