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۲۹ دی ۱۳۹۴، ۱۴:۲۲

اقبال شاکری تاکید کرد:

ضرورت توجه به وضعیت بیمه شورایاران

ضرورت توجه به وضعیت بیمه شورایاران

رئیس کمیته عمران شورای شهر تهران خواستار رهایی شورایاران از اقدامات روزمره و جاری شد و گفت: شورایاران باید تمرکز فعالیت شان بر اقدامات فرهنگی باشد.

به گزارش خبرنگار مهر، اقبال شاکری در ابتدای دویست و بیست و هشتمین جلسه شورا پس از ارائه گزارش عملکرد شورایاران منطقه ۳ گفت: امروز شاهد ارائه گزارش بسیار خوبی از اقدامات انجام شده در منطقه ۳ از سوی دبیر شورایاران این منطقه بودیم که ۲ نکته اساسی از آن قابل برداشت است. یکی از این نکات ضرورت رهایی شورایاران از اقدامات روزمره و جاری است که وقت زیادی از شورایاران را به خود اختصاص می دهد.

وی با یادآوری اینکه باید هرچه زودتر وضعیت بیمه و سایر امکاناتی که شورایاران به آن نیاز دارند مشخص شود، خاطر نشان کرد: باید هر چه سریعتر در زمینه برون رفت این منطقه از مشکلات بافت فرسوده اقدامات لازم صورت گیرد.

کد مطلب 3028744
نورا حسینی

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