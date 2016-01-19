ضرورت توجه به وضعیت بیمه شورایاران

به گزارش خبرنگار مهر، اقبال شاکری در ابتدای دویست و بیست و هشتمین جلسه شورا پس از ارائه گزارش عملکرد شورایاران منطقه ۳ گفت: امروز شاهد ارائه گزارش بسیار خوبی از اقدامات انجام شده در منطقه ۳ از سوی دبیر شورایاران این منطقه بودیم که ۲ نکته اساسی از آن قابل برداشت است. یکی از این نکات ضرورت رهایی شورایاران از اقدامات روزمره و جاری است که وقت زیادی از شورایاران را به خود اختصاص می دهد.

وی با یادآوری اینکه باید هرچه زودتر وضعیت بیمه و سایر امکاناتی که شورایاران به آن نیاز دارند مشخص شود، خاطر نشان کرد: باید هر چه سریعتر در زمینه برون رفت این منطقه از مشکلات بافت فرسوده اقدامات لازم صورت گیرد.