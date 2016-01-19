به گزارش خبرنگار مهر، کامل گلباغی ظهر امروز سه شنبه در جمع خبرنگاران رسانه های استان در سنندج گفت: برنامه‌های دهه فجر باید به گونه‌ای باشد که بتواند بیانگر عظمت انقلاب اسلامی ایران بوده و شکوه انقلاب اسلامی ایران را به جهانیان نشان دهد.

وی دهه فجر را فرصتی برای آشنایی هر چه بیشتر نسل جدید با انقلاب شکوهمند اسلامی و اهداف مقدس آن دانست و بیان کرد: مسئولان بر احیا و استمرار ارزش‌های انقلاب اسلامی و ضرورت حضور همه‌جانبه مردم در صحنه‌ها اهتمام ویژه داشته باشند.

مسئول دبیرخانه هیئت نظارت بر کانون های فرهنگی هنری مساجد کردستان برتقویت باور عمومی نسبت به ارزش های انقلاب اسلامی تاکید کرد و اظهارداشت: می طلبد تقویت باورهای دینی و تعمیق ارزش های انقلابی در مردم، ارائه تصویر روشن از انقلاب و بیان فرصت ها و تهدیدهای انقلاب اولویت برنامه های متولیان برگزار کننده ویژه برنامه های دهه مبارک فجر باشد.

گلباغی با اشاره به برنامه‌های اجرایی دهه فجر سال جاری در کانون‌های مساجد، گفت: ۱۰ کانون فرهنگی هنری همزمان با سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی طی این ایام در استان کردستان افتتاح می‌شود.

وی از برگزاری محافل انسی با قرآن نیز در مساجد منتخب استان خبر داد و افزود: محافل قرآنی با همکاری بخشداران و فرمانداران و با حضور قاریان برجسته کشوری همزمان با این ایام در روستاها برگزار می‌شود.

وی بیان کرد: تجهیز کانون‌های فرهنگی، هنری و کتابخانه‌های مساجد، ارسال محصولات فرهنگی به کانون‌ها، نواختن زنگ انقلاب در روز ۱۲ بهمن، برگزاری مسابقات فرهنگی در سطح مساجد از جمله این برنامه‌ها است.

مسئول دبیرخانه هیئت نظارت بر کانون‌های مساجد استان کردستان مسابقه بروشوری فجر آفرینان، برگزاری حداقل ۱۰ کارگاه انقلاب شناسی «برکت»، برگزاری شب شعر شه وق، برگزاری مراسم گلبانگ انقلاب، فضاسازی محیطی در مساجد، دیدار با خانواده‌های شهدا، غبارروبی و عطرافشانی گلزار شهدا را از دیگر برنامه‌هایی ذکر کرد که همزمان با دهه فجر انقلاب اسلامی به همت دبیرخانه کانون‌های مساجد استان کردستان برگزار می‌شود.