«خواهر کوچک ما» پیشتاز جوایز آکادمی ژاپن شد

​به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ورایتی، «خواهر کوچک ما» در رشته های مهمی چون بهترین فیلم، بهترین کارگردان، بهترین فیلمنامه (کوره-ادا)، بهترین بازیگر زن نقش نخست (هاروکا آیاسه)، بهترین بازیگر زن نقش مکمل (کاهو؛ ماسامی ناگاواسه) و بهترین بازیگر تازه کار (سوزو هیروسه) نامزد شده است.

چهار بازیگر اصلی «خواهر کوچک ما» در آکادمی سینمای ژاپن نامزد جایزه شده اند که اتفاقی نادر است. «صد ین عشق» ساخته ماساهارو تاکه که درامی با موضوع مشت زنی و انتخاب کشور ژاپن برای معرفی نماینده به آکادمی علوم و هنر سینمایی اسکار برای شرکت در بخش بهترین فیلم خارجی زبان بود تنها در پنج رشته از جمله بهترین بازیگر زن نقش نخست (ساکورا آندو) نامزد شده است.

سازمان جوایز آکادمی ژاپن ۳۹ هزار عضو دارد که شامل دست اندرکاران سینما می شود. مدیران کمپانی های بزرگ و نامزدها در ۱۵ رشته اعلام می شوند از جمله بهترین انیمیشن و فیلم خارجی زبان.

برندگان روز چهارم ماه مارس در مراسمی در شهر توکیو جوایز خود را دریافت می کنند.