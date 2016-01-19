به گزارش خبرگزاری مهر، در هفدهمین نشست «چهارشنبه‌های هنر» رئیس سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران با شهرام ناظری و لوریس چکناواریان دیدار کرد.

نشست «چهارشنبه‌های هنر» که به همت امیر عبدالحسینی معاون هنری سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران به منظور دیدار هنرمندان برجسته کشور با رییس این سازمان برگزار می‌شود در هفدهمین هفته، میزبان شهرام ناظری و لوریس چکناواریان از هنرمندان برجسته عرصه موسیقی کشور بود.

در ابتدای این دیدار لوریس چکناواریان ضمن تشکر از سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران در برگزاری جشنواره بین المللی موسیقی پیامبر مهربانی گفت: از اینکه در ۴ روز، ۶۷ اجرای موسیقی در فرهنگسراهای تهران ترتیب دادید و به هنر موسیقی توجه دارید، تشکر می‌کنم.

محمود صلاحی رییس سازمان فرهنگی هنری نیز از آمادگی این سازمان برای اجرایی شدن ضبط «سمفونی عاشورا» که در اختتامیه جشنواره موسیقی پیامبر مهربانی از سوی چکناواریان مطرح شد، برای ماه محرم سال ۱۳۹۵ خبر داد.

رییس هیات مدیره سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران همچنین در دیدار با شهرام ناظری با اشاره به موسیقی‌های ماندگاری از جمله «کاروان شهید» و «شهید جاویدان» گفت: ما در سازمان فرهنگی هنری به موسیقی سنتی و اصیل توجه ویژه‌ای داریم و در حوزه آواز ایرانی فعالیت‌هایی از جمله مکتب‌خانه آوازی تهران را آغاز کرده‌ایم.

شهرام ناظری هم در این دیدار که حدود ۲ ساعت به طول انجامید، گفت: تاکنون مدیری که تا این حد به ادبیات و هنر تسلط داشته باشد، ندیدم. خوشحالم فردی به ریاست سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران رسیده است که بر مسائل هنری اشراف کامل دارد.