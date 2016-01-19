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۲۹ دی ۱۳۹۴، ۱۳:۳۵

دادستان جیرفت خبر داد:

فعالیت های نامزدهای انتخاباتی زیر ذره بین دستگاه قضایی

فعالیت های نامزدهای انتخاباتی زیر ذره بین دستگاه قضایی

جیرفت – دادستان عمومی و انقلاب جیرفت از رصد تمامی فعالیت های نامزدهای انتخاباتی توسط دستگاه قضایی و امنیتی خبر داد.

به گزار خبرنگار مهر، مجید رستمی صبح سه شنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به برگزاری دو انتخابات مهم در اسفندماه سال جاری اظهار کرد: لازم است کاندیداها و هواداران آنها مر قانون عمل کنند.

وی از برخورد قانونی با افرادی که اقدام به تبلیغات زود هنگام می کنند، خبر داد و افزود: تبلیغات باید در مدت هفت روزه تعیین شده صورت گیرد.

رستمی ادامه داد: افرادی که صلاحیت آنها تایید یا احراز نشده است می توانند از طریق قانونی اعتراض خود را دنبال کنند و به طور قطع در اعتراضات این افراد در شورای نگهبان مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

وی با تاکید بر لزوم پرهیز از تخریب شخصیت کاندیداها، گفت: باید حرمت و شخصیت افراد رد صلاحیت شده حفظ شود.

دادستان عمومی و انقلاب جیرفت گفت: با افرادی که از قانون تخطی کنند برخورد قاطع و قانونی می شود.

رستمی یادآور شد: تمامی فعالیت های نامزدهای انتخاباتی از طریق دستگاه های انتظامی و امنیتی رصد می شود.

 

کد مطلب 3028753

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