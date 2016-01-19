فعالیت های نامزدهای انتخاباتی زیر ذره بین دستگاه قضایی

به گزار خبرنگار مهر، مجید رستمی صبح سه شنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به برگزاری دو انتخابات مهم در اسفندماه سال جاری اظهار کرد: لازم است کاندیداها و هواداران آنها مر قانون عمل کنند.

وی از برخورد قانونی با افرادی که اقدام به تبلیغات زود هنگام می کنند، خبر داد و افزود: تبلیغات باید در مدت هفت روزه تعیین شده صورت گیرد.

رستمی ادامه داد: افرادی که صلاحیت آنها تایید یا احراز نشده است می توانند از طریق قانونی اعتراض خود را دنبال کنند و به طور قطع در اعتراضات این افراد در شورای نگهبان مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

وی با تاکید بر لزوم پرهیز از تخریب شخصیت کاندیداها، گفت: باید حرمت و شخصیت افراد رد صلاحیت شده حفظ شود.

دادستان عمومی و انقلاب جیرفت گفت: با افرادی که از قانون تخطی کنند برخورد قاطع و قانونی می شود.

رستمی یادآور شد: تمامی فعالیت های نامزدهای انتخاباتی از طریق دستگاه های انتظامی و امنیتی رصد می شود.