پرتال جامع قرآنی استان البرز رونمایی شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری نماینده ولی فقیه در استان البرز، پنجمین جلسه شورای هماهنگی و توسعهی فرهنگ قرآنی استان البرز صبح سه شنبه در محل دفتر نماینده ولیفقیه در استان البرز و امامجمعه شهر کرج برگزار شد.
در این جلسه با رونمایی و معرفی پایگاه اطلاعرسانی و پرتال جامع قرآنی استان البرز به نشانی http://GhoranAlborz.ir، اعضا به بحث و تبادل نظر پیرامون جزییات این پایگاه پرداختند.
پرتال جامع قرآنی استان البرز، شامل بخشهای متنوعی از جمله معرفی نشریات قرآنی استان، بانک نرمافزارهای منتخب قرآنی و آرشیو صوت و فیلم برنامههای قرآنی استان میباشد و بانک اطلاعاتی مؤسسات، مراکز، محافل و چهرههای قرآنی استان البرز را در خود جایداده است.
آیت الله سید محمد مهدی حسینی همدانی، نماینده ولی فقیه در استان البرز، با تقدیر از ایده طراحی چنین پایگاهی برای پوشش فعالیت های قرآنی استان، گفت: در طرح توسعه این پرتال، باید توجه بیشتری به ظرفیت عظیم حوزه ی بانوان و نوجوانان شود.
وی در پایان افزود: شورای توسعه فعالیت های قرآنی حامی تمام مجموعه های قرآنی استان است و با حفظ اساس مردمی این فعالیت ها، به پشتیبانی و تقویت زمینه های فعالیت این موسسات خواهد پرداخت.
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