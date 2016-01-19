«او شمال من، جنوب من، شرق و غرب من بود» به تئاتر فجر رسید

به گزارش خبرگزاری مهر، اجرای عمومی نمایش «او شمال من، جنوب من، شرق و غرب من بود» که از تاریخ ۶ دی ماه سال جاری در تماشاخانه باران آغاز شده تا دو روز دیگر به پایان می‌رسد.

طی روزهای آینده اجرای عمومی نمایش «او شمال من، جنوب من، شرق و غرب من بود» به پایان می‌رسد و روزهای سه شنبه و چهارشنبه ۲۹ و ۳۰ دی آخرین روزهای اجرای این نمایش است، طبق برنامه ریزی های انجام شده روز پنجشنبه ۱ بهمن، تئاتر «او شمال من، جنوب من، شرق و غرب من بود» با دو اجرا در سانس های ۱۸ و ۲۰ در بخش «به علاوه تئاتر فجر» سی و چهارمین جشنواره تئاتر فجر در تماشاخانه باران به کار خود پایان می‌دهد.

در طول مدت اجرای این نمایش چهره های مختلف فرهنگی و هنری به تماشای این اثر هنری نشستند. پری صابری کارگردان تئاتر، هومن سیدی بازیگر و کارگردان سینمای ایران، محمد علی ابطحی از سیاستمداران، مهوش افشار پناه بازیگر تئاتر و سینما، محمد شیروانی کارگردان سینما، پری ملکی از چهره های حوزه موسیقی، منیژه محامدی و وحید آقاپور از چهره های حوزه تئاتر بودند که به تماشای تازه ترین نمایش محمد ولیزادگان و سجاد افشاریان نشستند.

این نمایش در روزهای باقی ساعت ۱۸:۳۰ در تماشاخانه باران روی صحنه می‌رود. عامر مسافر، مهدی حسینی نیا، بیتا معیریان، سوگل خلیق بازیگران اصلی این تئاتر هستند.

لیست عوامل اصلی این پروژه عبارتند از نویسنده و تهیه کننده: سجاد افشاریان، طراح و کارگردان: محمد ولیزادگان، طراح حرکت: پروین هادی نیا، گرافیست: بهراد جوانبخت، طراح نور: علیرضا حبیبی، مدیر اجرایی پروژه: مهدی بوسلیک، صدابردار: روزبه کمالی، دستیار کارگردان و برنامه ریز: مهسا عظیمی، دستیار دوم کارگردان: علی ایزدی، ویدیو پروجکشن: محمد ولیزادگان ، مهرداد متجلی، منشی صحنه: ساره سرلک، مشاور و اجرای صحنه : آرمان خسروی، عکاس: ریحانه طراوتی و مشاور رسانه ای و تبلیغات: سام بهشتی.