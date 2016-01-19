۳۰۰ هکتار از اراضی استان بوشهر زیر کشت کلزا رفت

به گزارش خبرنگار مهر، خسرو عمرانی پیش از ظهر سه‌شنبه در بازدید از مزارع کشت دانه‌های روغنی استان بوشهر اظهار داشت: استان بوشهر دارای ظرفیت خوبی در زمینه کشت دانه‌های روغنی است و شاهد کشت این محصول توسط کشاورزان استان هستیم.

وی با اشاره به اینکه کشت کلزا در استان بوشهر طی چند سال متوقف شده بود، خاطرنشان کرد: امسال شاهد کشت مجدد کلزا در سطح اراضی کشاورزی استان هستیم.

عمرانی به کشت کلزا در اراضی حاشیه رودخانه حله در بخش بندر ریگ شهرستان گناوه، رود حله بوشهر و شهرستان دشتستان اشاره کرد و ادامه داد: منطقه رود حله بوشهر از قطب‌های کشت و تولید کلزا در استان بوشهر است.

معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان بوشهر با اشاره به خشکسالی‌های سال‌های گذشته در استان بوشهر، افزود: این خشکسالی‌ها باعث شده بود تا شاهد کاهش آب در منطقه حله باشیم.

وی خاطرنشان کرد: مناسبت نبودن وضعیت آبی باعث شده بود تا کشت کلزا حدود شش سال در منطقه حله استان بوشهر متوقف شود و امسال با بارش‌های مناسب امیدواریم شاهد تولید محصول مناسب توسط کشاورزان باشیم.

عمرانی با اشاره به اینکه امسال ۳۰۰ هکتار از اراضی استان بوشهر زیر کشت کلزا رفته است، بیان کرد: نبود کمباین در فصل برداشت و پائین بودن خرید تضمینی محصول تولیدی از جمله مشکلات کشاورزان است.