ساخت مدرسه علمیه «رُشَید هَجَری» آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام اکبر فرجام مدیر حوزه علمیه خراسان امروز در این مراسم اظهار داشت: نامگذاری این مدرسه علمیه به نام «رُشَید هَجَری» اقدام مبارکی است، چون ایشان از یاران امیرالمومنین(ع) و مدافع و شهید ولایت بود.
وی ارتقای بصیرت در جامعه را یکی از رسالتهای حوزههای علمیه برشمرد و تاکید کرد که فعالیتهای مدرسه علمیه «رُشَید هَجَری» هم باید بر محور دفاع از ولایت استوار باشد.
مدیر حوزه علمیه خراسان با اشاره به وقف بودن این مدرسه علمیه، تصریح کرد که حوزههای علمیه از گذشته علاوه بر وجوهات شرعی، بر اساس موقوفات اداره میشدند، اما سنت حسنه وقف مورد غفلت واقع شده است.
حجتالاسلام فرجام از طلاب و روحانیون خواست که در زمینه ترویج فرهنگ وقف اهتمام بیشتری داشته باشند.
وی از ساخت سه مدرسه علمیه در حاشیه شهر مشهد خبر داد که یکی از آنها توسط آیتالله العظمی مکارم شیرازی در دست احداث است.
مدرسه علمیه «رُشَید هَجَری» قرار است در زمینی به مساحت هزار و ۴۰۰ متر مربع در چهار طبقه با زیربنای سه هزار و ۶۹۰ متر مربع ساخته شود.
این مدرسه علمیه در زمین وقفی كاظم مهدیزاده یکی از خیران مشهد ساخته میشود و این خیر نیکوکار بخشی از هزینه ساخت این مدرسه را پرداخت کرده است.
مدرسه علمیه «رُشَید هَجَری» با ظرفیت تحصیل و اسکان بیش از ۱۰۰ طلبه ساخته میشود و دارای امکاناتی همچون فضاهای اداری و آموزشی، کتابخانه، خوابگاه، آشپزخانه و فضای عمومی خواهد بود.
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