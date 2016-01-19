نیروی انسانی متخصص مهمترین سرمایه کشور است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام نورالله ولی نژاد در نشست تخصصی جمعیت بانوان فرهیخته و فعال عرصه فرهنگی كه پیش از ظهر یكشنبه برگزار شد، گفت: برای اینكه فردی بتواند در جامعه موفق باشد نیازمند مولفه هایی است كه اولین آن ها مولفه فرصت است.

ولی نژاد افزود: فرصت ها همیشه رخ نمایی نمی‌كنند و بنا به فرموده حضرت علی (ع) اگر از فرصت ها بهره نبریم مانند ابر عبور می كنند؛ مانند فرصت جوانی و امتیازاتی كه می توانیم در این ایام به دست آوریم.

وی مولفه دوم را استفاده از امكانات دانست و گفت: امكانات به تنهایی معنی اعتبارات را نمی دهد، گاهی وجود یك مسجد یا یك فضای آموزشی امكانات محسوب می شود.

مدیركل تبلیغات اسلامی استان گلستان در ادامه گفت: مولفه سوم اختیارات انسان است، این كه بخواهیم تصمیم بگیریم كاری را انجام دهیم و یا ندهیم در حوزه اختیارات ماست.

حجت الاسلام ولی نژاد افزود: اختیاری كه به انسان ها واگذار شده است اختیار نسبی است و هیچ انسانی حتی بزرگترین رهبران دنیا اختیار مطلق ندارند چون اختیار مطلق خداوند است.

عضو شورای فرهنگ عمومی استان گلستان از توانمندی به عنوان مولفه چهارم نام برد و تصریح كرد: فردی كه می خواهد كاری را انجام دهد قطعا باید در آن كار به اندازه كافی توانمند باشد به عنوان مثال معلم باید توان تدریس را به خوبی فرا بگیرد.

وی در ادامه عامل زمان و مكان را به عنوان مولفه پنجم برشمرد و گفت: این كه ما در شرایط فعلی در كشور ایران زندگی می كنیم یكی از عوامل موفقیت ماست چرا كه اگر در كشور دیگری مانند سوریه یا اردن بودیم شرایط كاملا برایمان فرق داشت.

مدیركل تبلیغات اسلامی استان گلستان داشتن نیروی انسانی متخصص را سرمایه دانست و گفت: سرمایه ما ابزار و امكانات ما نیست بلكه نیروی انسانی ماست.

ولی نژاد در ادامه تصریح كرد: اگر ما یك شهر را از وجود نیروی انسانی تخلیه كنیم، ساختمان ها و امكانات بدون استفاده هیچ ارزشی نخواهند داشت مگر زمانی كه نیروی انسانی لازم جهت استفاده از آن را داشته باشیم.

وی انگیزه را به عنوان مهمترین مولفه موفقیت معرفی كرد و گفت: یكی ازعوامل موفقیت انقلاب اسلامی انگیزه مردم در رهایی از ظلم و ستم بود.

مدیركل تبلیغات اسلامی استان گلستان در رابطه با نقش انگیزه در بین كارمندان گفت: در كشور غیر مسلمانی مانند ژاپن به دلیل انگیزه بالا ساعت كار مفید در سال دو هزارو ۴۰۰ ساعت است اما متاسفانه در كشور اسلامی ایران ساعت مفید كار كارمندان ما ۸۰۰ ساعت در سال است كه عامل نگرانی است.

حجت الاسلام ولی نژاد در ادامه اظهار کرد: چهره های تاثیرگذار، جامعه و فرهنگ جامعه را می سازند و اگر جامعه توسط انسان های تاثیر گذار ساخته نشود به دست انسان های بدكردار ساخته می شود كه دودش به چشم همه خواهد رفت.

ولی نژاد تصریح كرد: یكی از جوامع تاثیر گذارجامعه بانوان هستند و در هر صنفی تاثیر بانوان بیشتر است.

وی افزود: خانواده جامعه را می سازد و مركز ثقل خانواده مادر است و هیچ مردی به جایی نمی‌ رسد مگر با حمایت های یك زن و این امر بر هیچ كس در دنیا قابل انكار نیست.