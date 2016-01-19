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۲۹ دی ۱۳۹۴، ۱۳:۴۹

سرمربی در انتظار تصمیم باشگاه؛

تماس مظلومی با تیموریان برای حضور در استقلال و موافقت آندو

تماس مظلومی با تیموریان برای حضور در استقلال و موافقت آندو

سرمربی تیم فوتبال استقلال در تماس با کاپیتان تیم ملی ایران از وی خواست نیم فصل دوم به جمع آبی پوشان بپیوندد که آندرانیک تیموریان هم از این پیشنهاد استقبال کرد اما باشگاه باید تصمیم بگیرد.

به گزارش خبرنگار مهر، آندرانیک تیموریان صبح امروز سه شنبه از قطر به تهران رسید و در همان بدو ورود با تماس پرویز مظلومی مواجه شد. سرمربی استقلال در این تماس وی را برای حضور در جمع آبی پوشان دعوت کرد و پاسخ آندو هم این بود که وی مشکلی ندارد و از این حضور استقبال می کند.

نکته در این رابطه این است که با وجود اعلام پرویز مظلومی آندرانیک تیموریان در لیست خریدی که باشگاه طی یک اطلاعیه اعلام کرد، نبود ضمن اینکه یک هافبک خارجی هم مد نظر یکی از مسئولان این باشگاه برای حضور در استقلال است.

باید دید پرویز مظلومی با توجه به کشمکش های موجود در باشگاه استقلال می‌تواند کاپیتان تیم ملی ایران را دوباره استقلالی کند یا نه؟

این اتفاق درحالی رخ داده است که مدت قانونی نقل و انتقالات نیم فصل دوم لیگ برتر پایان وقت امروز سه شنبه تمام خواهد شد و استقلال بجز مهدی مومنی نتوانسته در این فصل بازیکنی را به خدمت بگیرد.

کد مطلب 3028775

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