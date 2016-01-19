ساخت و سازهای یک شبه تبعات منفی برای ایمنی شهروندان به دنبال دارد

به گزارش خبرنگار مهر، معصومه آباد در دویست و بیست و هشتمین جلسه علنی شورای شهر تهران با اشاره به بازدیدی که هفته گذشته از دانشگاه الزهرا داشت، عنوان کرد: با وجود اینکه این دانشگاه یکی از فضاهای آموزشی برند برای جامعه زنان است اما با مشکلاتی مواجه است که بخشی از آن متأثر از سابقه و قدمت این منطقه است.

عضو کمیسیون سلامت و محیط زیست شورای شهر تهران با اشاره به زمین‌های کشاورزی محدوده این دانشگاه گفت: کشاورزان اعیانی زمین‌های اطراف دانشگاه الزهرا را در اختیار دارند و عرصه نیز متعلق به شهرداری است. شهرداری کانکس‌هایی در این فضا قرارداده تا مانع ساخت و ساز شوند. اما با این حال عمارت‌هایی با فوندانسیون غیرایمن شبانه در این اراضی بالا می‌رود.

وی افزود: حدود ۸۰ سال پیش كارخانه ای فعاليت خود را براي توليد ماسک شيميايي و فشنگ در اين زمين‌ها آغاز كرد و به اين دليل كارگران زيادي در آنجا زندگی می کردند که با توجه به این اقامت ها، مشکلات بسیاری از لحاظ ایمنی ساختمان ها و شرایط طرح تفضیلی در منطقه ایجاد شده است.

وی اضافه کرد: به دلیل قیمت پایین زمین های بدون سند، ساخت و ساز بی رویه، یک شبه و غیراصولی در جنوب ده ونک اثرات منفی و تبعات سنگینی برای امنیت مردم خواهد داشت. همچنین این امر سبب شده است تا شاهد بیشترین تراکم در این منطقه باشیم.

آباد ادامه داد: یکی از مشکلات دیگر این منطقه وجود مکانیکی‌ها و صافکاری‌هایی هستند که در بافت مسکونی کار و آلودگی صوتی‌ ایجاد می کنند.