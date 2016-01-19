  1. دانشگاه و فناوری
  2. آموزش عالی
۲۹ دی ۱۳۹۴، ۱۴:۰۰

ثبت‌نام جاماندگان بدون آزمون‌ پیام نور تا ۵ بهمن ادامه دارد

ثبت‌نام جاماندگان بدون آزمون‌ پیام نور تا ۵ بهمن ادامه دارد

معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه پیام نور جزئیات و نحوه ثبت نام پذیرفته شدگان تکمیل ظرفیت و بدون آزمون مقطع کارشناسی نیمسال دوم۹۵-۹۴ را اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد جمالزاده گفت: آن دسته از پذیرفته شدگان تکمیل ظرفیت و بدون آزمون مقطع کارشناسی نیمسال دوم ۹۴-۹۵ که تاکنون موفق به نام نویسی نشده اند، می توانند از تاریخ ۲۸ دی ماه لغایت ۵ بهمن ماه با مراجعه به مراکز و واحدهای محل قبولی خود نسبت به ثبت نام اقدام کنند.

معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه پیام نور افزود: دانشجویانی که دارای کد قبولی در نیمسال اول ۹۴-۹۵ مراکز و واحدهای دانشگاه پیام نور بوده و کد رشته محل آنها تغییر کرده نیز می توانند در نیمسال دوم ۹۴-۹۵ در کد قبولی جدید ادامه تحصیل کنند و این اقدام به صورت سیستمی در سامانه گلستان فراهم خواهد شد.

کد مطلب 3028778
زهرا سیفی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها