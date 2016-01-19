به گزارش خبرنگار مهر، ولی‌الله سیف امروز در همایش برجام فصلی نو در اقتصاد ایران اظهار داشت: واقعیت این است که نظام بانکی نقش جدی در شکل‌گیری توسعه اقتصادی کشور دارد و می تواند در حمایت از تولید نقش‌آفرین بوده و فعالیت های مثبت اقتصادی را پوشش دهد.

رئیس کل بانک مرکزی افزود: شاید قبل از برجام و اجرایی شدن تحریم ها چنین تفکری نسبت به نقش نظام بانکی در چرخه اقتصادی کشور وجود نداشت و وقتی به تدریج بانک ها از چرخه خدمات رسانی کنار زده شدند به تدریج نقش آنها نمایان شد، اما به هر حال با اتفاق مبارک و میمون رفع تحریم ها شرایط کاملا عادی شده و تحول عظیمی را پیش رو داریم که باید به خوبی از آن استقبال نماییم.

وی ادامه داد: طی سال های گذشته بانک های کشور از استانداردهای روز دنیا عقب مانده اند که باید بازسازی شوند که این نیاز به زمان دارد که البته بخشی از خدمات بانکی که به سرعت لازم است، فعال شود از همان روز ابتدای برداشته شدن تحریم ها به مردم ارائه می شود.

این عضو کابینه یازدهم تصریح کرد: اقدامات بانک مرکزی برای اطمینان از برداشته شدن تحریم ها با کارگزاران خود انجام شد و بر این اساس بانک مرکزی مطمئن گردید که نظام بانکداری بین الملل ارتباطات بانکی خود با ایران را برقرار ساخته و امنیت این معاملات محیا است.

سیف اضافه کرد: واقعیت این است که شرایط نظام بانکی کشور به گونه ای است که بانک ها دچار تنگنای مالی هستند و این تنگنا از چند جهت بروز می کند. اول آنکه حجم دارایی های منجمد در نظام بانکی ۴۵ تا ۵۰ درصد است و بانک ها امکان ارائه سرویس های مطلوب را به دلیل قفل بودن و انجماد ۵۰ درصد دارایی های خود ندارد که این امر به هدف جدی برای دولت است تا در برنامه ششم و بودجه سال ۹۵ احکام و تبصره های لازم را در نظر گیرند.

رئیس کل بانک مرکزی اظهار کرد: مجموعه احکام بودجه و برنامه ششم به نحوی تنظیم شده که بتواند با برطرف کردن نسبی این مشکلات نظام بانکی را در خدمت رشد اقتصادی بعد از برجام قرار دهد.

وی ادامه داد: موضوع دیگر فقدان استانداردهای حاکمیت شرکتی در بنگاه های اقتصادی و بانک ها است که نیاز به محیط کسب و کار مطمئن و امن دارد که بر این اساس ساختار بانکی باید محکم و قابل اتکا باشد و تنها استانداردهای حاکمیت شرکتی این فضا را محیا می کند.

این عضو کابینه یازدهم افزود: نسبت پایین کفایت سرمایه بانک ها مشکل دیگری است که در بلندمدت بانک های ما را از ارتباطات مناسب و روابط مطلوب کارگزاری به بانک های بین المللی محروم کرده اند و البته درست است که پس از برجام به دلیل شرایط خاص می توان الزامات اولیه را که نیاز بخش تولید و تجارت است، فراهم کرد، اما به هر حال باید از فرصت موجود نیز استفاده کرده و نظام بانکی را با استانداردهای روز دنیا مجهز کرد تا کارایی بالاتری ایجاد شود.

سیف گفت: دولت پساتحریم دوران طلایی استفاده بهینه از منابع محدود است و دیگر فرصت این را نداریم که منابع را در معرض هدررفت قرار دهیم بلکه باید منابع محدود را به درستی و با بهترین شیوه کارایی تخصیص دهیم.

رئیس کل بانک مرکزی اعلام کرد: در نظام بانکی دو بحث جدی وجود دارد که یکی از آنها منابع محدود ارزی کشور را به نحو درست و با برنامه‌ریزی هزینه کند تا بیشترین تاثیر را بر رشد اقتصادی داشته باشد و دوم اینکه منابع محدود تسهیلات بانکی نیز به بهترین شکل استفاده شود. پس هنر ما باید این باشد که منابع را به فعالیت هایی اختصاص دهیم که بیشترین بازدهی و تاثیر را در رشد اقتصادی داشته باشد.

وی ادامه داد: بانک مرکزی وظفیه دارد فضای آرامی را در اقتصاد و بازار ایجاد کند که این موضوع پیش نیاز تصمیمات سرمایه‌گذاری است، ضمن اینکه آرامش در بازار ارز و برخورداری از ثبات نسبی در این بازار متناسب با نرخی که بهترین حمایت را از تولید و افزایش اشتغال انجام می دهد نیز در دستور کار قرار دارد.

این عضو کابینه یازدهم تصریح کرد: نرخ ارز باید به نحوی تعیین شود که از بخش تولید حمایت شده و فعالان اقتصادی نیز باید در این مسیر بانک مرکزی را حمایت کنند.

سیف یکی دیگر از موضوعات را آرامش در بازار پولی دانست و گفت: موسسات مالی غیرمجاز آرامش را از بین برده اند و بانک مرکزی مصمم است مانع از انجام فعالیت آنها شود و این شرایط هم اکنون محیا بوده و دستگاه قضایی و نیروی انتظامی همکاری لازم با آن را دارند و تا پایان هم کار را ادامه خواهیم داد.

رئیس کل بانک مرکزی خاطرنشان کرد: حمایت از نرخ مناسب ارز حتما و حتما موجبات یکسان سازی نرخ ارز را فراهم خواهد کرد و طی ۶ ماه آینده پیش بینی بر این است که نرخ ارز شناور و البته بر اساس حمایت از تولید داخلی تعیین شود.

وی ابراز امیدواری کرد که فضا در آینده به نحوی محیا شود که نرخ سود بانکی نیز با برخورداری از منطق های مناسب به نرخ قابل قبول در حد تورم برسد.

این عضو کابینه یازدهم اذعان کرد: در شرایط فعلی علی رغم تحریم ها، نرخ بازار بین بانکی از ۲۹ درصد به ۱۹ درصد رسید که این روند باید ادامه یابد و خود را در نرخ سپرده و تسهیلات نیز خود را نشان دهد.

سیف اضافه کرد: بانک مرکزی با روش پایدارو منطقی این موضوع را دنبال خواهد کرد که امیدواریم به نرخ منطقی و قابل قبول برسیم.

رئیس کل بانک مرکزی ادامه داد: رسیدن به نرخ سود واقعی منطقی، نیاز به حوصله و درک از شرایط واقعی بازار دارد که شرایط بازار آرامش لازم را ایجاد خواهند کرد و پارازیت های منفی و مخل نیز متوقف خواهند شد تا به صورت طبیعی نرخ سود بانکی باثبات حول و حوش تورم خود را نشان دهد.

سیف خاطرنشان کرد: توقعات منطقی به طور حتم قابل انجام است و ما استدعا داریم تا همه به این نکته واقف باشند که نظام بانکی کشور دیگر دولتی نیست و اگر امروز بخواهیم که در بانک‌ها ایجاد زیان کنیم یک حلقه از فعالیت اقتصادی را حذف کرده ایم. لذا باید کارایی در بانک ها افزایش یافته و هزینه ها نیز به حداقل کاهش یابد، اما به هر حال انتظارات نابه جا از سیستم بانکی باید مدیریت شود.