همایش نمادین دوچرخه سواران شهرستان کرج برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، محمود فرهنگ رنجبر، رییس هیئت دوچرخه سواری شهرستان کرج در حاشیه این همایش که پیش از ظهر سه شنبه در مسیر میدان سپاه پاسداران تا تالار شهیدان نژاد فلاح کرج برگزار شد، در گفتگو با خبرنگار مهر، گفت: ایجاد فرهنگ استفاده از دوچرخه در شهرهای بزرگ یک ضرورت است و بر همین اساس این همایش را در مرکز کلان‌شهر کرج برگزار کردیم.

وی در ادامه افزود: آلودگی هوا به یکی از معضلات اصلی شهر کرج تبدیل شده است و دوچرخه می تواند یک انتخاب مناسب برای شهروندان برای انجام کارهای روزمره و تردد در نقاط مختلف سطح شهر باشد.

رنجبر تصریح کرد: روز ملی هوای پاک فرصت مناسبی بود تا این هیئت ورزشی به سهم خود برای کاهش آلودگی هوا و فراهم کردن بستری مناسب برای ایجاد هوای پاک گام بردارد و خوشبختانه فعالان این ورزش و جمعی از قهرمانان این رشته ورزشی ما را یاری کردند.

رییس هیئت دوچرخه سواری شهرستان کرج حضور برخی مسئولان شهری در این همایش و رکاب زدن آنها با دیگر دوچرخه سواران را به فال نیک گرفت و گفت: مجید کاویانی عضو شورای شهر کرج که یکی از پیشکسوتان دوچرخه سواری محسوب می شود در این همایش حضور داشت و این موضوع نشان می دهد مسئولان شهری نیز در این خصوص دغدغه دارند.

رنجبر از معرفی کادر اجرایی و هیئت رییسه این هیئت ورزشی در ابتدای هفته جاری خبر داد و گفت: با حضور برخی از چهره های اثرگذار شهر و انتخاب افشین رمضانی از قهرمانان ملی به عنوان دبیر این هیئت ورزشی تلاش کرده ایم در دو بعد توسعه قهرمانی و همگانی دوچرخه سواری گام های موثرتری برداریم.

وی در پایان افزود: ترغیب مردم به استفاده از دوچرخه در ترددهای شهری و ایجاد مسیرهای امن در معابر یکی از محورهای کاری این هیئت ورزشی است و تلاش می کنیم این بستر را با همکاری مدیریت شهری کرج فراهم کنیم.