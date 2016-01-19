  1. استانها
  2. کرمان
۲۹ دی ۱۳۹۴، ۱۳:۴۷

مدیرکل میراث فرهنگی کرمان خبر داد:

حوزه هلیل رود توسط هیئت مشترک ایران و آلمان شناسایی می شود

حوزه هلیل رود توسط هیئت مشترک ایران و آلمان شناسایی می شود

کرمان - مدیرکل میراث فرهنگی استان کرمان گفت: حوزه هلیل رود و تمدن جیرفت با تکیه بر مطالعات باستانشناسی توسط هیئت مشترک ایران و دانشگاه توبینگن آلمان شناسایی می شود.

محمود وفایی در گفتگو با خبرنگار مهر از راه اندازی دفتر پروژه مشترک باستانشناسی ایران و دانشگاه توبینگن آلمان خبر داد و اظهار کرد: این دفتر طی یک تفاهم نامه مشترک میان پژوهشگاه سازمان میراث فرهنگی ایران و دانشگاه توبینگن آلمان راه اندازی شده است بطوریکه یک هیئت مشترک باستانشناسی به مدت پنج سال بخش های جنوبی استان کرمان را تا مرز استان هرمزگان و سواحل دریا مورد پژوهش باستانشناسی قرار خواهند داد.

وی با بیان اینکه نخستین فصل همکاری مشترک در اواخر سال ۹۳ و ابتدای سال ۹۴ در شهرستان جیرفت به انجام رسید، گفت: متعاقب آن و نظر به اهمیت حوزه فرهنگی هلیل رود در مطالعات باستانشناسی و غنی آثار شناسایی شده دفتر پروژه مشترک باستانشناسی ایران و آلمان اخیرا در دانشگاه توبینگن آلمان راه اندازی شد تا باستانشناسان دو کشور فعالیت های مورد نظر خود را به انجام رسانند.

وفایی با اشاره به اینکه دومین فصل بررسی مشترک هیئت یاد شده از ۱۹ بهمن ماه جاری در شهرستانهای جنوبی استان کرمان به اجرا در خواهد آمد، تصریح کرد: هیئت یاد شده متشکل از باستانشناسان ایرانی و آلمانی که متخصصین علوم میان رشته ای مانند زمین شناسی، جغرافیا دان، دیرین شناس و گروه ژئو مگنتیک هستند، طی دوماه فعالیت های خود را در حوزه یاد شده به اجرا خواهند گذاشت.

مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان کرمان بار دیگر به اهداف کلی این پروژه باستانشناسی اشاره و تصریح کرد: شناسایی کامل حوزه هلیل رود و تمدن جیرفت با تکیه بر مطالعات باستانشناسی و ارتباط فرهنگی تجاری حوزه یاد شده با بین النهرین در عصر مفرغ از طریق خلیج فارس مهمترین هدف این هیئت است.

کد مطلب 3028784

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها