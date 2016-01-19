حوزه هلیل رود توسط هیئت مشترک ایران و آلمان شناسایی می شود

محمود وفایی در گفتگو با خبرنگار مهر از راه اندازی دفتر پروژه مشترک باستانشناسی ایران و دانشگاه توبینگن آلمان خبر داد و اظهار کرد: این دفتر طی یک تفاهم نامه مشترک میان پژوهشگاه سازمان میراث فرهنگی ایران و دانشگاه توبینگن آلمان راه اندازی شده است بطوریکه یک هیئت مشترک باستانشناسی به مدت پنج سال بخش های جنوبی استان کرمان را تا مرز استان هرمزگان و سواحل دریا مورد پژوهش باستانشناسی قرار خواهند داد.

وی با بیان اینکه نخستین فصل همکاری مشترک در اواخر سال ۹۳ و ابتدای سال ۹۴ در شهرستان جیرفت به انجام رسید، گفت: متعاقب آن و نظر به اهمیت حوزه فرهنگی هلیل رود در مطالعات باستانشناسی و غنی آثار شناسایی شده دفتر پروژه مشترک باستانشناسی ایران و آلمان اخیرا در دانشگاه توبینگن آلمان راه اندازی شد تا باستانشناسان دو کشور فعالیت های مورد نظر خود را به انجام رسانند.

وفایی با اشاره به اینکه دومین فصل بررسی مشترک هیئت یاد شده از ۱۹ بهمن ماه جاری در شهرستانهای جنوبی استان کرمان به اجرا در خواهد آمد، تصریح کرد: هیئت یاد شده متشکل از باستانشناسان ایرانی و آلمانی که متخصصین علوم میان رشته ای مانند زمین شناسی، جغرافیا دان، دیرین شناس و گروه ژئو مگنتیک هستند، طی دوماه فعالیت های خود را در حوزه یاد شده به اجرا خواهند گذاشت.

مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان کرمان بار دیگر به اهداف کلی این پروژه باستانشناسی اشاره و تصریح کرد: شناسایی کامل حوزه هلیل رود و تمدن جیرفت با تکیه بر مطالعات باستانشناسی و ارتباط فرهنگی تجاری حوزه یاد شده با بین النهرین در عصر مفرغ از طریق خلیج فارس مهمترین هدف این هیئت است.