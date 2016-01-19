برپایی نمایشگاهی از آثار هنرمند گرافیست مکتب سوییس

به گزارش خبرگزاری مهر، نمایشگاهی از پوسترهای اشتفان بوندی گرافیست مطرح معاصر، جمعه دوم بهمن ماه در موزه هنرهای دینی امام علی(ع) گشایش می‌یابد و تا ۲۰ بهمن ادامه

خواهد داشت.

اشتفان بوندی تاکنون برنده جوایز متعددی از جشنواره‌ها، دوسالانه‌ها و سه‌سالانه‌های معتبر گرافیک جهان شده است و این نمایشگاه می‌تواند فرصتی را برای هنرمندان و دانشجویان گرافیک فراهم آورد تا از نزدیک با گرافیک روز جهان و آثار یکی از هنرمندان بی‌بدیل معاصر آشنا شوند.

نمایشگاه پوسترهای اشتفان بوندی به کوشش لادن رضایی و ایرج میرزا علیخانی پس از برگزاری نمایشگاهی از پوسترهای رییس دوسالانه بین‌المللی پوستر ورشو لخ مایفسکی، فرصت آشنایی با یکی دیگر از هنرمندان گرافیست مطرح معاصر را بار دیگر فراهم کرده است.

این نمایشگاه با حمایت سفارت سوئیس، دوم بهمن‌ماه ساعت ۱۶ با حضور اشتفان بوندی، لادن رضایی، ایرج میرزا علیخانی و سفیر سوییس در موزه هنرهای دینی امام علی(ع) گشایش می‌یابد و تا ۲۰ بهمن ادامه خواهد داشت.

برگزاری کارگاه به سرپرستی بوندی در روزهای شنبه، یکشنبه و دوشنبه از دیگر بخش‌های جنبی این نمایشگاه است. علاقه‌مندان برای حضور در آن می‌توانند به موزه امام علی(ع) به نشانی خیابان ولیعصر، بالاتر از میرداماد، روبه‌روی بزرگراه نیایش، بلوار اسفندیار، شماره ۳۵ مراجعه کنند.