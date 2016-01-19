ورزشکاران منش پهلوانی را سرلوحه قرار دهند

به گزارش خبرنگار مهر، سردار مسعود جعفری نسب ظهر سه‌شنبه در جلسه عقد تفاهم‌نامه با ورزش و جوانان مازندران، بابیان اینکه ورزش پهلوانی و منش پهلوانی را باید گسترش دهیم اظهار داشت: باید قهرمان‌های ما منش و اخلاق را سرلوحه قرار دهند.

وی با اشاره به اینکه ورزش ما از صنعت سهمی ندارد گفت: ورزشکاران ما باید تبدیل به ورزشکار پول‌ساز شوند نه هزینه‌ساز و این امر مستلزم حمایت بخش‌های مختلف است.

جعفری نسب ادامه داد: هنوز ورزش ما پول‌ساز نشده است و صنعت باید به کمک ورزش بیاید تا مشکلات قهرمانان ورزشی نیز رفع شود.

فرمانده انتظامی مازندران با عنوان اینکه منش پهلوانی به این است که ورزشکار ازنظر مالی توانمند باشد و به دیگران کمک کند تصریح کرد: ازاین‌رو حمایت از ورزشکاران امری ضروری و واجب است.

سردار جعفری نسب، سرمایه‌گذاری و توجه به حوزه ورزش را لازم برشمرد و گفت: نیروی انتظامی نیز همکاری‌های لازم را برای توسعه فعالیت‌های ورزشی داشته است.

وی بابیان اینکه فعالیت‌های نیروی انتظامی شبانه‌روزی است گفت: تلاش کرده‌ایم تا آرامش و امنیت را برای مردم را تأمین کنیم زیرا مردم سرمایه‌های این مملکت هستند.

فرمانده انتظامی مازندران عنوان کرد: نیروی انتظامی جانش را برای عشق به مردم کف دستش گرفته است و در راستای امنیت آنان تلاش می‌کند و هرکاری برای مردم انجام دهیم، ضرر نخواهیم کرد.

سردار جعفری نسب افزود: نیروی انتظامی در شرایط سخت در کنار مردم قرار دارد و کوتاهی نمی‌کند و به مسائل سیاسی توجه نخواهد کرد.

وی بابیان اینکه حرف اول را در کشور اعتیاد می‌زند گفت: هر چه شمار ورزشکاران را افزایش دهیم، بحث مواد مخدر را کاهش خواهیم می‌دهیم.