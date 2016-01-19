تقوای الهی تنها میزان برتری انسان ها بر یکدیگر است

به گزارش خبرنگار مهر کلثوم غفاری، در نشست تخصصی جمعیت بانوان فرهیخته و فعال عرصه فرهنگی دینی که ظهر یکشنبه برگزار شد، گفت: برای بهبود وضعیت جامعه بانوان باید گام های بلند و موثری برداشته شود.

غفاری با تاکید بر نقش موثر زنان در جامعه افزود: زن یک امانت الهی است و در این امر هیچ تفاوتی با مرد ندارد.

وی دلیل برتری یک انسان بر انسان دیگر را داشتن تقوای الهی دانست و تصریح کرد: از ابتدای تاریخ بشر زنان هم دوش مردان در عرصه های مختلف در جامعه به صحنه آمدند و نقش آفرینی های بسیار بزرگی را خلق کردند.

مدیرکل امور بانوان استانداری گلستان با بیان اینکه پرداختن به امر معروف و نهی از منکر یکی از بزرگترین مسئولیت های جامعه است، گفت: این مسئولیت فقط برعهده مردان نیست، بلکه زنان جامعه هم باید به آن بپردازند.

کلثوم غفاری افزود: زنان از ظرفیت بسیار بالایی دارند که این ظرفیت ها باید مورد توجه قرار گیرد و از آن به نحو احسن استفاده شود.

غفاری با بیان اینکه زنان از جایگاه بسیار بالایی برخوردار هستند، اظهار کرد: زنان جمهوری اسلامی ایران با حفظ حرمت اسلامی توانستند در تمامی عرصه های مدیریتی، اجتماعی، اقتصادی حضور پیدا کنند و نقش آفرینی کنند.

وی با اشاره به اینکه نقش زنان در جامعه تصویب و تایید شده است، گفت: اگر جایی در نقش زن در جامعه کوتاهی دیده شده است در واقع این کوتاهی از خودمان است.