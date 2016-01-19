سرنوشت دریاچه ارومیه در انتظار خلیج گرگان است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی دفتر نماینده ولی فقیه در استان گلستان و امام جمعه گرگان، آیت الله سید کاظم نورمفیدی، در دیدار با مدیرعامل شرکت آب منطقه ای گلستان، با اشاره به دیداری که با وزیر نیرو داشت، اظهار کرد: در این دیدار اعتراض کشاورزان درباره استفاده از آب سدهای استان را اعلام کردم و خواستار تدابیری برای این مساله شدم.

وی افزود: یکی از چیزهایی که وضع آب را مشکل کرده است، نحوه اسفتاده از آب است و باید برای بهره برداری از آب فکری کرد.

نماینده مردم گلستان در خبرگان رهبری تاکید کرد: نباید طوری باشد که عده ای بهره برداری کنند ولی عده ای نتوانند.

آیت الله نورمفیدی در ادامه به مساله خلیج گرگان اشاره کرد و گفت: خلیج هم مساله مهمی است. زمانی که احساس خطر می کنیم اگر فکری نکنیم حادثه ای پیش می آید که حل آن هزینه ای چند برابری دارد.

وی با بیان این که باید هرچه زودتر فکری برای خلیج گرگان کرد، افزود: همه ما مسئول هستیم و باید مشکل را حل کنیم.

نماینده ولی فقیه در استان گلستان همچنین خواستار آگاه سازی مردم درباره مسائل و وضعیت بحرانی آب شد و گفت: کل سدهای استان پارسال ۳۰ میلیون مترمکعب بوده و خوشبختانه امسال دو برابر شده اند اما کافی نیست.

وی با بیان این که آب های زیر زمینی ما ته کشیده است، در این رابطه اعلام خطر کرد و گفت: ترسم این است که آینده ما مثل بندرعباس.

در این نشست علی نظری مدیرعامل آب منطقه ای گلستان به تشریح وضعیت منابع آبی استان پرداخت.

آب گیری سدهای استان ۱۵۰ درصد افزایش یافت

وی متوسط بارندگی را ۴۵۰ میلی متر عنوان کرد و گفت: از مهر بارندگی ها چشمگیر بوده و باید تداوم داشته باشید تا کسری های گذشته را جبران کند.

وی مشکل استان را بخش روان آب ها عنوان کرد و افزود: در مراوه تپه و بخش های شرقی استان مشکل آبی بخصوص در رودخانه ها را داریم.

نظری کاهش بارندگی ها را عامل این مشکل دانست و گفت: بارندگی ها نتوانسته مشکل آب را برطرف کند.

وی به آبگیری ۱۴ سد بزرگ استان اشاره کرد و گفت: ۱۵۰ درصد افزایش آبگیری نسبت به سال گذشته داریم.

وی از تغییر رویکرد از آب های زیرزمینی به آب های سطحی خبر داد و بیان کرد: شورای عالی امنیت مالی و شورای عالی آب هم پای کار آمده اند.