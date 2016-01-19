اعزام آزاد به عتبات، خلاف مصوبه شورای امنيت است

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام قاضي عسكر در جمع مديران مجموعه و هتل‌هاي ثابت نجف اشرف ضمن قدرداني از تلاش هاي صورت گرفته در نجف اشرف، خواستار تلاش هاي بيشتر مسؤولان براي ارتقاي سطح كيفي خدمات زايران شد.



وي با بيان اينكه مساله عتبات در اولويت كاري حج وزيارت قرار دارد، افزود: از آنجايي كه ملت ايران و عراق از لحاظ فرهنگي به هم نزديك هستند و مرقد شش معصوم ما در عراق واقع است، از اين رو عتبات براي ما از اهميت ويژه اي برخوردار است و براي گسترش اعزام زاير و توسعه فرهنگ اهل بيت عليهم السلام تلاش بيشتري انجام خواهيم داد.



نماينده ولي فقيه در امور حج وزيارت، تصريح كرد: براي توسعه كمي و كيفي سفر زايران ايراني به عتبات بايد برنامه ريزي جامعي صورت بگيرد و اگر چنين شد موفقيت بزرگي را بدست خواهيم آورد.



وي با بيان اينكه مردم ايران علاقه خاصي به زيارت حضرت سيدالشهدا(عليه السلام) و ديگر اعتاب مقدسه در عراق دارند، افزود: بايد براي روان سازي سفر زايران ايراني به عتبات تلاش كرد و ارايه بسته هاي مختلف زيارتي در عتبات ضروري است تا زايران بيشتري فرصت حضور در اين سرزمين را پيدا كنند.



حجت الاسلام قاضي عسكر از عوامل اجرايي و ستادي و مديران مجموعه هتل ها خواست كه انتقادات و پيشنهادات خود را جهت روان سازي و رفع كاستي ها به مسؤولان انتقال دهند و در ادامه گفت: مراعات حقوق زايران بر ما لازم است و كاستي و نقصي در كار ديديم جهت برطرف كردن آن بايد به مسؤولان مربوطه انتقال دهيم و در اولين فرصت آن ها را برطرف كنيم.



وي با بيان اينكه تمام مسوولان حج وزيارت براي ارتقاي برنامه هاي عتبات تمام وقت فعاليت مي كنند، تصريح كرد: در همه حوزه هاي فرهنگي و خدماتي بايد كيفيت فعاليت ها در عتبات افزايش يابد و سعي خواهيم كرد تجربيات حج وعمره را در عتبات اجرايي كنيم.



سرپرست حجاج ايراني در بخش ديگري از سخنان خود اعزام زايران ايراني در قالب كاروان هاي آزاد را خلاف مصوبه شوراي عالي امنيت ملي ايران اعلام كرد و گفت: طبق مصوبه شوراي عالي امنيت ملي كشورمان، مسئوليت اعزام زايران عتبات با سازمان حج وزيارت است.

حجت الاسلام احمد احساني، نماينده بعثه مقام معظم رهبري در نجف اشرف در این نشست به ارائه گزارشي از فعاليت ها و برنامه هاي فرهنگي بعثه مقام معظم رهبري در اين شهر پرداخت و از همكاري بسيار خوب عتبه با بعثه مقام معظم رهبري خبر داد.



وي برگزاري جلسه روحانيون و مداحان، برپايي برنامه سخنراني و عزاداري زايران ايراني در حرم امام علي(عليه السلام)، برگزاري جلسات دانشجويي، ارتباط و تعامل با نهادهاي فرهنگي و موسسات فعال و برگزاري برنامه هاي فرهنگي مناسبي را از جمله فعاليت هاي سال گذشته بعثه مقام معظم رهبري در نجف اشرف برشمرد.



همچنين آقاي عليدوست، نماينده ستاد عمليات شمسا در نجف اشرف نيز در اين ديدار گزارشي از فعاليت هاي اجرايي اين ستاد ارائه كرد و گفت: در حال حاضر بيش از 60 هتل براي اسكان زايران ايراني در نجف اشرف اختصاص يافته است كه روزانه به طور متوسط حدود 60 كاروان ورودي و خروج به شهر نجف اشرف داريم.



وي از افزايش رضايتمندي زايران از اقامتگاه هاي ايجاد شده در اين شهر خبر داد و در ادامه گفت: بسياري از هتل هاي باكيفيت در فاصله دورتر از حرم هستند كه به همين دليل زايران عزيز روزانه با 30 دستگاه ميني بوس درون شهري تردد مي كنند.