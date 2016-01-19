به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام حسین روحانینژاد پیش از ظهر سه شنبه در هماندیشی با مدیران و کارشناسان فرهنگی اداره کل تبلیغات اسلامی استان قم، اظهار داشت: قم در عین اینکه خدمات بزرگی برای جهان اسلام داشته و منشأ خیر و برکت است، از نظر فرهنگی، آراستگی و مبلمان شهری و پیامهایی که باید به صورت فرهنگی به مردم و زائران داده شود، در جایگاه مطلوب قرار ندارد.
وی با ذکر نمونههایی از معضلات شهری و رفتاری که نشان دهنده بهمریختگی فرهنگی است، ابراز امیدواری کرد که نهادهای فرهنگی و شهری برای رفع این معضلات و ارتقای فرهنگ عمومی و دینی، همافزایی و همکاری بیشتری با هم داشته باشند.
معاون فرهنگی و تبلیغ سازمان تبلیغات اسلامی در بخش دیگری از سخنان خود داشتن شناسه ملی برای تشکلهای دینی را لازم و ضروری دانست و اظهار داشت: تشکلهای دینی که در سامانه طوبی ثبت شوند در زمینه پرداخت مالیات و عوارض و بهرهمندی از منابع مالی احتمالی، مورد حمایت قرار میگیرند.
حجتالاسلام عباس اسکندری مدیرکل تبلیغات اسلامی استان قم نیز در این هم اندیشی با تأیید اظهارات معاون فرهنگی و تبلیغ سازمان تبلیغات اسلامی در مورد مشکلات فرهنگی در قم، اظهار داشت: بسیاری از این معضلات در سایه همدلی دستگاههای اجرایی استان قابل حل است.
نظر شما