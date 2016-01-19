به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام و المسلمین سید محسن شفیعی پیش از ظهر امروز سه شنبه در مراسم معرفی برگزیدگان جشنواره رسانه ای ۹ دی بسیج رسانه خوزستان اظهار کرد: از همدلی و وحدتی که در استان خوزستان و در زمینه اصحاب رسانه داریم بسیار راضی هستیم. به جرات می توان گفت مسیر کلی اصحاب رسانه در این استان، مسیر انقلاب اسلامی و ارزش های آن است و این وظیفه تقدیر و تشکر را بر ما تکلیف می کند.

وی افزود: شاید اگر بخواهیم در اهمیت نقش رسانه امروز صحبت کنیم برخی از مسائل تکراری است اما حقیقت مطلب این است که با دقت در شرایط موجود، متوجه می شویم که ما در یک مقطع حساس و خطیری از تاریخ کشور خود قرار داریم.

حجت الاسلام شفیعی با بیان اینکه نقش رسانه ها در این گذر و مقطع تاریخی، نقشی به یادماندنی خواهد بود، بیان کرد: وقتی که از شهیدان هشت سال دفاع مقدس، شهیدان جهاد علمی، شهیدان مدافع حرم تکریم می کنیم یعنی ما در حال تحسین کسانی هستیم که در زمان و لحظه تصمیم گیری تصمیم درست را گرفته اند و متوقف و متأمل نشدند.

وی تصریح کرد: اگر در شهریور سال ۵۹ نسل جوان ما به فرمان امام خمینی وارد میدان مقاومت نمی شدند آن وقت امروز در کارنامه کشور ما سرافکندگی ثبت شده بود اما امروز سرافرازیم و گردن ما در مقابل نظام های سلطه و دنیا بلند است.

نماینده ولی فقیه در دانشگاه های استان خوزستان بیان کرد: یک تشخیص درست و ایستادگی ملت پای کار، انقلاب اسلامی را برای این کشور رقم زد.

حجت الاسلام شفیعی اظهار کرد: کمی بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ایران در حوزه رسانه به جان ارزش ها و انقلاب اسلامی افتادند اما جریان کلی با مردم و امام همراه شد و به امام لبیک گفت. رسانه ها در جریان شکل گیری انقلاب اسلامی همراهی کرده و بعد از آن نیز نسلی که از دل انقلاب جوشید در روزنامه ها و یا رسانه های گفتاری و شنیداری حضور یافت و این یک اتفاق بزرگ بوده و فصل مستقلی که تأثیر مهمی داشت.

وی بیان کرد: صحنه امروز هم یک صحنه بسیار عجیبی است. در حوزه رسانه، صحنه آرایی که در تقابل با انقلاب و یا دفاع از ارزش های آن باشد را شاهد هستیم. امروز نشریاتی را می بینیم که گویی رسالتی جز تضعیف ارزش های انقلاب اسلامی و باورهای انقلابی ندارند. برای نمونه خوشحال شدن برخی از رسانه ها از راه پیدا نکردن فیلم محمد رسول الله و حتی انعکاس دادن آن با خوشحالی و ذوق واقعا تأسف بار است.

حجت الاسلام شفیعی تصریح کرد: ترویج بی بند و باری آرایش شده و بزک شده واقعا عادی نیست و تقابل بین دو جبهه و اردوگاه در این زمینه هم شکل گرفته است و باید دید که این هجمه ها واقعا به ملت، انقلاب اسلامی، ارزش ها و باورهای ملت است و نمی دانم واقعا می خواهند که چه چیزی را سانسور کنند.