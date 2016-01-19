قرارداد سه سال و نیمه پرسپولیس با بازیکن جدید

به گزارش خبرگزاری مهر، امیرعباس آینهچی، فرزند محمود آینهچی پیشکسوت فوتبال ایران که بازیکن تخصصی جناح چپ است، قرارداد خود به مدت سه فصل و نیم با پرسپولیس را امروز به ثبت رساند.
آینهچی فوتبال خود را در ردههای پایه پرسپولیس آغاز کرد و از این تیمها به تیمهای ملی پایه راه پیدا کرد. وی چند سال قبل از تیمهای پایه پرسپولیس جدا شد ولی چند روز پیش با حضور در تمرینات تیم بزرگسالان، نظر برانکو ایوانکوویچ را جلب کرد، بویژه که وی سال آینده هم میتواند جزو بازیکنان فهرست 23 سال باشد.
آینهچی در تیمهای ملی در هافبک و جناح چپ و حتی مهاجم سمت چپ بازی کرده است اما توانایی بازی در دفاع چپ را هم دارد.
