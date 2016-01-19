به گزارش خبرنگار مهر، مسلم رحیمی پیش از ظهر امروز سه شنبه در مراسم معرفی برگزیدگان جشنواره رسانه ای ۹ دی بسیج رسانه خوزستان اظهار کرد: دشمنان ایران اسلامی که هیچ وقت ساکت ننشستند، همواره برای این انقلاب برنامه ریزی می کنند و این دو انتخابات برای آنها هم مهم است و در این شرایط حساس باید ترویج اخلاق حسنه را در جامعه داشته باشیم چون شیوه و سنت پیامبر (ص) بوده است.

وی افزود: مکتب امام امروز شاید بیشتر از گذشته مورد تحریف بیگانگان قرار بگیرد و رسانه ها باید آن را همانطوری که هست به مردم معرفی کنند چون نشأت گرفته از قرآن و روایات دینی است. بیانات مقام معظم رهبری به عنوان کسی که مکتب امام خمینی را به صورت واقعی به مردم منتقل کرده و سکاندار نظام جمهوری اسلامی است هم باید مورد توجه قرار گرفته و روی آن کار شود.

رحیمی بیان کرد: جذب خود را باید بیشتر کنیم و باید برای همه سخنرانی کنیم. جذب حداکثری و دفع حداقلی جزو اندیشه های مقام معظم رهبری است و اگر دایره جذب خود را وسیع تر کنیم، اندیشه های مختلف را در کنار خود جمع کرده و انقلاب را به آنها معرفی می کنیم.

مدیرکل صدا و سیمای خوزستان گفت: اکنون آن در ایام بعد از برجام قرار داریم و فرصتی است که در کشور ایجاد شده و رسانه ها باید توجه به اقتصاد داخلی را به اوج برسانند. یعنی باید به اقتصاد مقاومتی به خوبی پرداخت البته با دید منصفانه و موشکافی.

رحیمی بیان کرد: در کل کشور نیاز به وحدت است ولی در خوزستان بیشتر نیاز داریم چون خوزستان شیشه عمر ایران است و با تنوع قومی، ظرفیت و پتانسیلی هم که در انتخابات مجلس و هم خبرگان دارد می تواند حرف برای گفتن داشته باشد.

وی اظهار کرد: ۹ دی نماد دینداری ملت ایران است. منتسب به یک جناح خاص نیست و نور ایمانی بود که در وجود ملت ایران بوده و خواهد بود.

رحیمی با بیان در پیش بودن انتخابات حساس خبرگان رهبری اظهار کرد: مجلس خبرگان رهبری را ستارگان فقهی کشور تشکیل می دهند. همه این انتخابات نشان دهنده تدین مردم ایران است. راویان حدیث امروز ولی فقیه و علما هستند که در مرکز کشور و استان ها از آنها بهره می برند.