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۲۹ دی ۱۳۹۴، ۱۴:۳۳

 مدیرکل صدا و سیمای خوزستان:

رسانه‌ها مکتب امام خمینی را به شکل واقعی معرفی کنند

رسانه‌ها مکتب امام خمینی را به شکل واقعی معرفی کنند

اهواز -  مدیرکل صدا و سیمای خوزستان گفت: مکتب امام خمینی(ره) امروز بیشتر از گذشته مورد تحریف بیگانگان قرار دارد و رسانه ها باید آن را همانطوری که هست به مردم معرفی کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، مسلم رحیمی پیش از ظهر امروز سه شنبه در مراسم  معرفی برگزیدگان جشنواره رسانه ای ۹ دی بسیج رسانه خوزستان اظهار کرد: دشمنان ایران اسلامی که هیچ وقت ساکت ننشستند، همواره برای این انقلاب برنامه ریزی می کنند و این دو انتخابات برای آنها هم مهم است و در این شرایط حساس باید ترویج اخلاق حسنه را در جامعه داشته باشیم چون شیوه و سنت پیامبر (ص) بوده است.

وی افزود: مکتب امام امروز شاید بیشتر از گذشته مورد تحریف بیگانگان قرار بگیرد و رسانه ها باید آن را همانطوری که هست به مردم معرفی کنند چون نشأت گرفته از قرآن و روایات دینی است. بیانات مقام معظم رهبری به عنوان کسی که مکتب امام خمینی را به صورت واقعی به مردم منتقل کرده و سکاندار نظام جمهوری اسلامی است هم باید مورد توجه قرار گرفته و روی آن کار شود.

رحیمی بیان کرد: جذب خود را باید بیشتر کنیم و باید برای همه سخنرانی کنیم. جذب حداکثری و دفع حداقلی جزو اندیشه های مقام معظم رهبری است و اگر دایره جذب خود را وسیع تر کنیم، اندیشه های مختلف را در کنار خود جمع کرده و انقلاب را به آنها معرفی می کنیم.

مدیرکل صدا و سیمای خوزستان گفت: اکنون آن در ایام بعد از برجام قرار داریم و فرصتی است که در کشور ایجاد شده و رسانه ها باید توجه به اقتصاد داخلی را به اوج برسانند. یعنی باید به اقتصاد مقاومتی به خوبی پرداخت البته با دید منصفانه و موشکافی.

رحیمی بیان کرد: در کل کشور نیاز به وحدت است ولی در خوزستان بیشتر نیاز داریم چون خوزستان شیشه عمر ایران است و با تنوع قومی، ظرفیت و پتانسیلی هم که در انتخابات مجلس و هم خبرگان دارد می تواند حرف برای گفتن داشته باشد.

وی اظهار کرد: ۹ دی نماد دینداری ملت ایران است. منتسب به یک جناح خاص نیست و نور ایمانی بود که در وجود ملت ایران بوده و خواهد بود.  

رحیمی با بیان در پیش بودن انتخابات حساس خبرگان رهبری اظهار کرد: مجلس خبرگان رهبری را ستارگان فقهی کشور تشکیل می دهند.  همه این انتخابات نشان دهنده تدین مردم ایران است. راویان حدیث امروز ولی فقیه و علما هستند که در مرکز کشور و استان ها از آنها بهره می برند.

کد مطلب 3028823

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