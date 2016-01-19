به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام کمال فتاح‌زاده پیش از ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران افزود: زنان عضو تشکلهای مردمی شهرستان بویراحمد در این دوره از کلاسها شرکت می کنند.

وی با بیان اینکه این دوره در اواخر هفته جاری در یاسوج برگزار خواهد شد، تصریح کرد: این دوره سه روزه در حسینیه ثارالله یاسوج برگزار شده و اعضای شرکت کننده در پایان دوره در یک آزمون شرکت کرده و با توجه به امتیاز برای آنها کارت تائید صلاحیت صادر می شود.

فتاح زاده اظهار داشت: این دوره با شرکت۴۰ نفر از اعضای طرح طلایه داران معروف و اساتید برجسته حوزه و دانشگاه برگزار خواهد شد.

مسئول طرح طلایه‌داران معروف استان، با بیان اینکه امر به معروف و نهی از منکراصول خاص خود را دارد، اظهار داشت: کسانی که در این دوره ها کارت صلاحیت دریافت می کنند، در راستای اجرا و احیای امر به معروف و نهی از منکر در شهرستان فعالیت خواهند کرد.

فتاح زاده با اشاره به مباحث مطرح شده در طرحهای طلایه داران معروف تصریح کرد: در این کلاسها مباحث عقیدتی، احکام و مباحث حقوقی و قضایی برای شرکت کنندگان تشریح می شود.