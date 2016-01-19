جشن تکلیف ۲۰۰۰ دانش آموز دختر در قزوین برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله عبدالکریم عابدینی ظهر سه شنبه در مراسم جشن تکلیف بیش از دو هزار دانش آموز دختر استان که در شبستان امیرالمؤمنین مسجد النبی(ص) قزوین برگزار شد با تبریک مناسبت میلاد امام حسن عسگری(ع) اظهار کرد: شما دانش‌آموزان که به سن عبادت رسیده‌اید، به صورت رسمی از سوی خداوند دعوت شدید تا در میهمانی خدا شرکت کنید.

وی افزود: جشن عبادت و بندگی جشن مهمی است و بدین معناست که شما رشد فکری پیدا کرده‌اید و آماده به جا آوردن فرامین الهی هستید.

نماینده ولی فقیه در استان تصریح کرد: تصمیم بگیرید بعد از این با حضور خانواده در میعادگاه نماز جمعه و نماز جماعت مساجد حضور داشته باشید.

امام جمعه قزوین در ادامه با اشاره به اقامه نماز جماعت و جمعه گفت: باید والدین به همراه فرزندان خود در نماز جماعت و جمعه شرکت کنند تا اهمیت فریضه الهی نماز جمعه و جماعت برای فرزندان تبیین شود.

حجت الاسلام علی انصاری معاون پرورشی و فرهنگی اداره کل آموزش و پرورش استان نیز در ادامه این مراسم اظهار کرد: لازمه انس و نزدیکی با خداوند متعال پیروی از دستورات الهی است و کسانی‌که با خدا دوست باشند مورد محبت و علاقه دیگران نیز واقع می‌شوند.

معاون فرهنگی و پرورشی استان خاطر نشان کرد: والدین جشن تکلیف را همانند جشن تولد برای فرزندان خود برگزار کنند و شروع طاعت و بندگی آنها را جشن بگیرند.



