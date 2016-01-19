مهدی رضایی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به برگزاری مسابقات قهرمانی وزنه‌برداری استان همدان در ملایر اظهار داشت: مسابقات قهرمانی وزنه‌برداری استان همدان به مناسبت دهه فجر ۱۶ بهمن‌ماه به میزبانی شهرستان ملایر برگزار خواهد شد.

وی افزود: این مسابقات با حضور تمامی وزنه‌برداران شهرستان‌های استان همدان در ۸ وزن برگزار می‌شود و ۸ وزنه‌بردار برتر این مسابقات راهی مسابقات قهرمانی کشور خواهند شد.

مدیر اداره ورزش و جوانان ملایر با اشاره به‌افتخار آفرینی والیبالیست ملایری گفت: مهدی چهارمحالی والیبالیست برجسته ملایر به اردوی تیم ملی دانش آموزان دعوت شد.

رضایی با بیان اینکه این اردو از دهم بهمن‌ماه به مدت ۱۰ روز در مازندران برگزار می‌شود، عنوان کرد: چهارمحالی سال گذشته نیز به همراه سه والیبالیست ملایری به اردوی استعدادیابی فدراسیون والیبال دعوت‌شده بود.

وی با اشاره به مربی ملایری تیم هیئت ووشو ملایر بیان کرد: در هفته‌های پنجم و ششم لیگ برتر ووشو کشور حمید زند اسرار مربی ملایری تیم هیئت ووشو ملایر با هنرنمایی مدیریتی خود عنوان بهترین مربی را از آن خود ساخت.

مدیر اداره ورزش و جوانان ملایر عنوان کرد: این اتفاق در حالی رقم خورد که مربیان برجسته و نام آشنایی همچون حسین اجاق، منصور نوروزی، امیر اجاقی و علی اسفندیاری در این مسابقات حضور داشتند.