سرهنگ رضا اکبری در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام وضعیت ترافیکی محورهای مواصلاتی استان، اظهار کرد: در حال حاضر ترافیک در محورهای کرج - چالوس و تهران - کرج - قزوین عادی و تردد با مشکلی مواجه نیست.

وی در ادامه با اعلام محدودیت‌های ترافیکی روزهای پایانی هفته در محور چالوس، گفت: تردد در این محور روز جمعه ۲ بهمن ماه از ساعت ۱۷ و ۳۰ دقیقه از سمت شمال به جنوب یکطرفه می‌شود.

اکبری اعمال محدودیت‌های ترافیکی در محور چالوس را تخلیه بار ترافیکی روز جمعه اعلام کرد و گفت: محدودیت ترافیکی روز جمعه از محدوده مرزن آباد در منطقه دزدبن اعمال و تا ساعت ۲۳ ادامه خواهد داشت.

رئیس پلیس راه استان البرز تردد انواع وسایل نقلیه از ساعت ۱۴ روز جمعه ۲ بهمن ماه تا ساعت ۲۳ همان روز از کرج به سمت مرزن آباد را ممنوع اعلام کرد.

به گفته اکبری اگر بار ترافیک با اعمال محدودیت در ساعات یاد شده کاهش پیدا نکند زمان اعمال محدودیت‌های ترافیکی بیشتر خواهد شد.

وی تردد انوع تریلر، کامیون و موتورسیکلت در زمان اعمال محدودیت‌های محور کرج - چالوس و بالعکس را ممنوع اعلام کرد و در پایان از رانندگان خواست با حفظ آرامش و رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی تعطیلات آخر هفته خوبی را برای خود و خانواده رقم بزنند.