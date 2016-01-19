به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی مرکز آموزشی درمانی امام خمینی(ره) اهواز، دکتر حانیه راجی اظهار کرد: سل عفونت مزمنی است که به وسیله باکتری ایجاد می شود و اغلب ریه را درگیر می کند اما تقریبا هیچ کدام از دستگاه های بدن از عوارض بیماری سل در امان نیستند.

وی ادامه داد: افرادی که دچار عفونت فعال سل باشند، هنگام عطسه و سرفه باید همیشه برای پوشاندن دهان و بینی خود از دستمال استفاده کنند و پس از آن، دست های خود را با دقت بشویند.

فوق تخصص ریه مرکز آموزشی درمانی امام خمینی(ره) اهواز افزود: علایم اولیه سل، ممکن است بسیار عادی باشد و توجه را جلب نکند؛ یک فرد مبتلا به سل مانند شخصی است که دچار سرما خوردگی یا مدتی لاغر و ضعیف است و یا گاهی تب می کند و دچار سرفه های مکرر می شود و چنانچه در این مرحله به پزشک مراجعه نکند، علایم شدیدتری بروز می کند. همچنین علایمی مانند درد تیزی در ناحیه قفسه سینه که با نفس کشیدن و سرفه ایجاد و تشدید می شود و یا وجود خلط خونی را نیز نباید برای این بیماری دست کم گرفت.

راجی با بیان اینکه بسیاری از مردم میکروب سل در بدنشان وجود دارد اما مبتلا به بیماری سل فعال نیستند، اظهار کرد: علایم سل می تواند شبیه علایم سایر بیماری های ریوی مانند ذات الریه، تومورها و عفونت های قارچی باشد. بیماری سل به وسیله قطره های ریز موجود در هوا از فردی به فرد دیگر منتقل می شود و اغلب افرادی که در ارتباط نزدیک با فرد بیمار باشند، در معرض ابتلا به آن هستند.

وی بیان کرد: با این شرایط همه اعضای خانواده فرد بیمار، در معرض ابتلا به این بیماری هستند. بنابراین فرد بیمار یا باید به بیمارستان منتقل شود و با آنها زندگی نکند و یا تحت درمان صحیح قرار بگیرد. البته این به آن معنا نیست که فرد مبتلا به سل باید قرنطینه شود بلکه رعایت نکات بهداشت فردی در این زمینه در پیشگیری از ابتلا به بیماری سل بسیار موثر است.