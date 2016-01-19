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۲۹ دی ۱۳۹۴، ۱۴:۴۰

اشیای تاریخی ۵ هزار ساله در شهرسوخته کشف شد

اشیای تاریخی ۵ هزار ساله در شهرسوخته کشف شد

زاهدان- فرمانده انتظامی هامون از کشف چند قطعه تاریخی متعلق به پنج هزار سال قبل در منطقه باستانی شهر سوخته خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت اجتماعی نیروی انتظامی استان، علیرضا سعادتی در ابن باره اظهار داشت: ماموران انتظامی پاسگاه شهر سوخته در پی انجام گشت‌زنی در این منطقه تعدادی اشیا باستانی که در محوطه این شهر باستانی روی زمین قرار داشت، برخورد کردند.

وی افزود: اشیا به دست آمده در شهر سوخته شامل یک پیکره گاو از جنس خاک رس پخته شده و تعدادی تکه‌های کوزه‌های سفالی و ظرف‌های از جنس سنگ تراشیده بوده است.

فرمانده انتظامی هامون بیان کرد: با بررسی‌های انجام شده توسط کارشناسان اداره میراث فرهنگی و گردشگری استان، قدمت اشیا کشف شده مربوط به پنج هزار سال قبل است.

به گزارش خبرگزاری مهر، شهر سوخته با پنج هزار و ۵۰۰ سال قدمت یکی از مراکز بروز تمدن در ایران زمین است.

کد مطلب 3028841

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