اشیای تاریخی ۵ هزار ساله در شهرسوخته کشف شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت اجتماعی نیروی انتظامی استان، علیرضا سعادتی در ابن باره اظهار داشت: ماموران انتظامی پاسگاه شهر سوخته در پی انجام گشت‌زنی در این منطقه تعدادی اشیا باستانی که در محوطه این شهر باستانی روی زمین قرار داشت، برخورد کردند.

وی افزود: اشیا به دست آمده در شهر سوخته شامل یک پیکره گاو از جنس خاک رس پخته شده و تعدادی تکه‌های کوزه‌های سفالی و ظرف‌های از جنس سنگ تراشیده بوده است.

فرمانده انتظامی هامون بیان کرد: با بررسی‌های انجام شده توسط کارشناسان اداره میراث فرهنگی و گردشگری استان، قدمت اشیا کشف شده مربوط به پنج هزار سال قبل است.

به گزارش خبرگزاری مهر، شهر سوخته با پنج هزار و ۵۰۰ سال قدمت یکی از مراکز بروز تمدن در ایران زمین است.