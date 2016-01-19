به گزارش خبرنگار مهر، محمود مدرس هاشمی پیش از ظهر سه شنبه در همایش تخصصی روز ملی هوای پاک که در دانشگاه صنعتی اصفهان در حال برگزاری است، با بیان اینکه محیط‌ زیست یکی از سه ضلع توسعه پایدار به شمار می‌رود، اظهار داشت: تا کنون از جنبه‌های بی‌شمار از مسائل زیست محیطی مورد غفلت ما بوده و این در حالی است که توسعه یک جامعه بدون توجه به حفاظت از محیط زیست بی‌معنی است.

وی افزود: فعالیت‌‌های زیست محیطی باید تداوم داشته باشد تا به سرانجام برسد و در این راستا توجه به حیطه‌های نوین حفاظت محیط زیست امری ضروری است.

رئیس دانشگاه صنعتی اصفهان بیان داشت: استفاه از انرژی‌های نوین طبیعت به جای سوخت‌های فسیلی به ویژه با توجه به ظرفیت خوب ایران در این زمینه، راه‌اندازی مدرسه طبیعت، فرهنگ‌سازی و آموزش در ابعاد متنوع به اقشار مختلف جامعه در ارتباط با حفظ و حراست از محیط زیست از جمله مواردی هستند که باید مورد توجه جدی مسئولان قرار گیرند.

وی ادامه داد: دانشگاه صنعتی اصفهان با ورود به عرصه‌ انرژی‌های نوین فعالیت‌های تاثیرگذاری در این زمینه به انجام رسانده و بر این اساس نیروگاه انرژی دانشگاه صنعتی اصفهان در بالاترین سطح ممکن به پژوهش و فعالیت‌های علمی مشغول هستند.

مدرس هاشمی ابراز داشت: هدف ما این است که با انجام اقدامات نوین زیست محیطی برنامه‌های جدیدی را برای ارتقای وضعیت این حوزه مهم و تأثیرگذار در سلامت و ارتقای جامعه تدوین کنیم.

وی با اشاره به اینکه دانشگاه صنعتی اصفهان تاکنون اقدامات خوبی در راستای کاهش آلودگی هوا انجام داده است، بیان داشت: شاید این دانشگاه از نظر ساختاری جزو مراکز صنعتی به شمار آید اما در طول ۲۰ سال گذشته اقدامات خوبی در راستای کاهش آلودگی هوا به انجام رسانده به گونه‌ای که به عنوان پایلوت و نخستین دانشگاه سبز کشور انتخاب شده است.