شهرام لک در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه دانشگاه همواره در کنار صنعت بوده است، اظهار کرد: صنعتی که از دل تحقیقات و یافته های دانشگاهی بیرون بیاید پایدارتر، علمی تر و کارشناسی تر است و تحول به دنبال دارد.

وی افزود: بخش زیادی از پژوهش هایی که در دانشگاه ها انجام می شود، راهکارهای بسیار زیادی را برای حل معضلات این بخش در قالب یافته ها ارائه داده و مدیران صنعت باید روی آنها سرمایه گذاری کنند.

رئیس دانشگاه آزاد اهواز با بیان اینکه کارآفرینی و اقتصاد دانش بنیان باید بخش صنعت را جهت دهد ، تصریح کرد: مفهوم پژوهش دیگر تنها رفتن به دنبال مشکل و طرح مسئله نیست و امروز فضای گسترده تری دارد.

لک ادامه داد: پژوهش هایی که بدون توجه به نیاز صنعت صورت بگیرد راه به جایی نبرده و فقط موجب هدر رفت منابع می شود، در حالی که وظیفه سنگینی به بخش پژوهش سپرده شده است.

وی ادامه داد: سهم بخش پژوهش از تولید ناخالص ملی بسیار پایین است و باید فکری اساسی برای حل این مشکل کرد. عقب ماندگی بخش صنعت هم در نتیجه بی توجهی به پژوهش و دانشگاه است.

عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اهواز با بیان اینکه برگزاری برنامه هایی نظیر کنگره دولت صنعت و دانشگاه می تواند بار مثبتی برای بخش پژوهش داشته باشد، عنوان کرد: امیدواریم در کنگره نوزدهم شاهد توجه جدی به همکاری بیشتر بخش صنعت و دانشگاه باشیم تا تحول مثبتی در چهره صنعت دانشگاه اتفاق بیفتد.