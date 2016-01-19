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۲۹ دی ۱۳۹۴، ۱۴:۳۸

معاون فرهنگی ارشاد کرمان:

رویکرد جشنواره شعر آزاد کرمان آموزش محور است

رویکرد جشنواره شعر آزاد کرمان آموزش محور است

کرمان - معاون فرهنگی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمان گفت: نخستین جشنواره شعر آزاد استان که به میزبانی شهرستان بردسیر برکزار می شود آموزش محور است.

وحید محمدی در گفتگو با مهر با اشاره به برگزاری چندین جلسه سخنرانی علمی و کارگاه آموزشی با موضوعات مرتبط شعر معاصر گفت: برگزاری این جشنواره فرصت مناسبی برای انتقال تجربه و تبادل ایده و افکار بین شاعران و زمینه حضور همه جریانها و سلیقه ها و گرایش های ادبی را فراهم آورده است.

محمدی ادامه داد: چهارشنبه و در روز دوم برگزاری این جشنواره کارگاه شعری با موضوع جریان شناسی شعر امروز و با حضور گروس عبدالملکیان برپا خواهد شد، ضمن این که در همین روز کارگاه شعر دیگری با موضوع جریان شناسی غزل معاصر با حضور محمد سعید میرزایی برگزار می شود.

وی تصریح کرد: نوبت اول این کارگاهها در صبح چهارشنبه برگزار می شود.

نخستین جشنواره شعر آزاد استان امروز سه شنبه و با برگزاری مراسمی به صورت رسمی آغاز به کار خواهد کرد.

کد مطلب 3028848

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