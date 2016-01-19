تولید روزانه گاز کشور ۱۳۰ میلیون مترمکعب افزایش یافت

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی یوسفی ظهر سهشنبه در نشست شورای راهبردی سازمان منطقه ویژه پارس اظهار داشت: تلاشهای بسیار خوبی به منظور توسعه زیرساختهای در منطقه ویژه پارس صورت گرفته است و شاهد دستاوردهای خوبی هستیم.
وی با اشاره به افتتاح فازهای ۱۵ و ۱۶ پارس جنوبی با حضور رئیس جمهور در عسلویه، اضافه کرد: وزارت نفت برنامهریزی مناسبی برای توسعه پارس جنوبی داشته است و با اولویتبندی فازها شاهد افتتاح پروژهها یکی پس از دیگری هستیم.
مدیر عامل سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس خاطرنشان کرد: افتتاح فازهای ۱۲ و ۱۵ و ۱۶ پارس جنوبی باعث افزایش تولید روزانه ۱۳۰ میلیون مترمکعبی گاز در پارس جنوبی شده است.
وی به تولید روزانه ۵۰ میلیون مترمکعب گاز در فازهای ۱۵ و ۱۶ پارس جنوبی به عنوان ایرانیترین فازهای پارس جنوبی اشاره کرد و افزود: از دیگر تولیدات این دو فاز میتوان به تولید ۸۰ هزار بشکه میعانات گازی، ۴۰۰ تن گوگرد و سالانه یک میلیون تن اتان اشاره کرد.
یوسفی با اشاره به اینکه پرونده توسعه پارس جنوبی تا سال ۹۶ بسته خواهد شد، بیان کرد: بخشهایی از فاز ۱۷ و ۱۸ پارس جنوبی نیز هماکنون در مدار تولید قرار گرفته است.
وی تصریح کرد: توسعه فازهای پارس جنوبی و تکمیل و بهرهبرداری از این مگاپروژهها در شرایطی محقق شد که شدیدترین تحریمها را بر علیه صنعت نفت کشور شاهد بودهایم.
مدیرعامل سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس گفت: با توجه به اجرای برجام و لغو تحریمهای ظالمانه، با تدابیر وزیر نفت شاهد استفاده از ظرفیتهای صنعت نفت در شرایط پساتحریم خواهیم بود.
تشریح ویژگیهای مدیر کارآمد
امام جمعه عسلویه نیز در این نشست اظهار داشت: فرصت مسئولیت کوتاه است و همه مسئولان باید تلاش کنند که در دوران مسئولیت خود بیشترین خدمات را به مردم داشته باشند.
حجت الاسلام سید علی هاشمینژاد اضافه کرد: از جمله مهمترین ویژگی مدیران در نظام مقدس جمهوری اسلامی میتوان به ایمان راسخ به خدا و داشتن روحیه خدمت رسانی به مردم اشاره کرد.
وی با بیان اینکه خدمت در نظام مقدس جمهوری اسلامی یک افتخار بزرگ است، افزود: در منطقه ویژه پارس و به ویژه مدیریت این سازمان شاهد حضور افراد متخصص و متدین و مسئولیتپذیری هستیم.
امام جمعه عسلویه تصریح کرد: از دیگر ویژگیهایی که باید در مدیران وجود داشته باشد، برخورداری از اخلاق معاشرتی مناسب، خودارزیابی و تحمل بالا در برابر مشکلات و سختیها است.
در این نشست با تقدیر از تلاشهای یوسف امینی، رضا احمدیپور به عنوان مدیر اداره کار و اشتغال منطقه ویژه پارس معارفه شد.
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