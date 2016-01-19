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۲۹ دی ۱۳۹۴، ۱۴:۴۷

رایزنی مصر و لیبی درباره خطر گسترش داعش در آفریقا

رایزنی مصر و لیبی درباره خطر گسترش داعش در آفریقا

وزیر خارجه مصر در دیدار با همتای لیبیایی خود، بحران کشور لیبی و خطر گسترش داعش در آفریقا را مورد رایزنی قرار داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه روسیاالیوم، سامح شکری وزیر خارجه مصر در قاهره با محمد الدایری همتای لیبیایی خود اوضاع در لیبی و راههای مقابله با بحران امنیتی و سیاسی این کشور و نیز تشکیل دولت وفاق ملی را مورد بحث و رایزنی قرار داد.

احمد ابوزید سخنگوی وزارت خارجه مصر اعلام کرد: طرفین بر ضرورت حمایت از تلاش های تشکیل دولت وفاق ملی و اینکه گروه های لیبی مصالح شخصی را فراموش کنند و منافع جمع را در نظر بگیرند تاکید کردند.

الدایری وزیر خارجه لیبی نیز گفت: شواهد زیادی وجود دارد که داعش به دنبال رد پا و پایگاهی در لیبی به ویژه پس از ضرباتی که در سوریه و عراق متحمل شده است، می باشد.تونس رسما وجود بیش از 290 تروریست تونسی که اخیرا به لیبی و فرودگاه معتیقه رسیده اند را تایید کرده است.

وی افزود: داعش در عراق و سوریه با چالش روبرو است و این پس از دخالت نظامی روسیه تشدید شده است.نگرانی های از سوی کشورهای آفریقایی و عربی درباره گسترش داعش وجود دارد زیرا لیبی به مثابه حلقه اتصال میان بوکوحرام و گروههای القاعده در کشورهای مغرب عربی در ساحل آفریقا و داعش در سوریه وعراق از سوی دیگر است و این تاثیر منفی بر امنیت تونس، الجزایر، مصر، چاد، نیجر و کشورهای اروپایی دارد.

وزیر خارجه لیبی گفت: داعش طی روزهای گذشته به دنبال توسعه دایره نفوذ خود بوده است.لیبی از بحران سیاسی و اقتصادی و امنیتی رنج می برد.

کد مطلب 3028860

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