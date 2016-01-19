استان فارس رتبه اول تغییر کاربری جنگل در کشور است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد درویش ظهر سه شنبه در نخستین جشنواره ملی شعر انسان و طبیعت، گفت: نرخ جنگلتراشی و تغییر کاربری اراضی در استان فارس بیش از دیگر استانها است.
وی تاکید کرد: به توجه به این وضعیت طرح جنگلانه از استان فارس آغاز شده است.
مدیرکل دفتر آموزش و مشارکتهای مردمی سازمان محیط زیست تصریح کرد: این طرح اقدام مهمی برای احیای جنگلها است که تاکنون بیش از ۷۰ هزار نفر از دیگر استانها به این طرح پیوستهاند.
درویش تاکید کرد: قدمت ۵۸ ساله آلودگی هوا در کشور نشان از این دارد که تاکنون در زمینه فرهنگسازی حفاظت و احیا محیط زیست و رابطه انسان و طبیعت به درستی کار نشده است.
وی با بیان اینکه با زبان شعر میتوان این فرهنگسازی را تکمیل کرد به گونهای که نتیجهبخش باشد یادآور شد: باید مسئولان محیط زیست با رجوع به فرهیختگان و شعرا در میان مردم خودآگاهی و فرهنگسازی کنند تا محیط زیست بیش از این آسیب نبیند.
مدیرکل دفتر آموزش و مشارکتهای مردمی سازمان محیط زیست با فاجعه خواندن نرخ فرسایش به ویژه در استان فارس تصریح کرد: باید با زبان شعر که جذاب و به یادماندنی است با مردم ارتباط برقرار کرد تا مشکلات موجود در عرصه محیط زیست برطرف شود.
درویش با بیان اینکه استان فارس بیشترین تراز منفی کشور در بحث آب را دارد، گفت: استان فارس با ۲.۴ میلیارد مترمکعب استفاده از آبهای زیرزمینی رتبه نخست تراز منفی از سفرههای زیرزمینی را در کشور دارد.
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