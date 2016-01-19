راه اندازی سامانه پیامکی ۱۰۱ برای آگاهی رسانی به زنان محروم

به گزارش خبرگزاری مهر، اطهره نژادی با اشاره به اینکه زمینهسازی برای مشارکت بیشتر زنان از وظایف مسئولان است، افزود: زنان نیز باید جسارت حضور و رویارویی با مشکلات را داشته باشند.
معاون برنامهریزی و هماهنگی معاونت امور زنان و خانواده نهاد ریاست جمهوری افزود: زنان جامعه ما باید آرامش و امنیت را به وضوح حس کنند و بدون دغدغه ناشی از حاشیهها به عرصه رقابت برای حضور در بدنه تصمیم سازی و تصمیم گیری وارد شوند و دولت نیز باید ارتقای آگاهی جامعه را در دستور کار خود قرار دهد.
وی در ادامه عنوان کرد: اکنون مشارکت سیاسی زنان نه تنها ممنوع نیست بلکه بر آن تاکید میشود و در زمره شاخصهای توسعه یک کشور قرار میگیرد. مطالعات نشان میدهد که خاستگاه اجتماعی و اقتصادی خانواده، عضویت و فعالیت فرد در انجمنها، فعالیت والدین و دوستان فرد در انجمنهای مختلف و... از جمله متغیرهایی هستند که بر میزان مشارکت سیاسی زنان اثر میگذارند.
وی تاکید کرد: مشارکت حق مردم است و نظر مردم باید در تصمیم گیریها به شیوههای نوین اتخاذ شود. مشارکت اجتماعی نیز به همین امر مربوط است و توسعه ملی بیش از هر چیز به مشارکت فعال و وفاق اجتماعی نیاز دارد.
نژادی گفت: سیستم اجتماعی مجموعهای از افراد یا گروهها است که با یکدیگر تعامل دارند و بر هم تاثیر می گذارند. موقعیت هر سطح سیستم در عین حال که بخشی از سیستم فرادست خود محسوب میشود، مجموعهای است که برای سطوح پایینتر خود یک «کل» محسوب می شود. تفکر حل همه مسائل جامعه توسط فقط مردان و مدیریت امور خانه توسط فقط زنان رویکردی غیرسیستمی و به دور از واقع گرایی در دنیای امروز است.
معاون برنامهریزی و هماهنگی معاونت امور زنان و خانواده نهاد ریاست جمهوری تصریح کرد: هر چه هستیم و در هر موقعیتی از مشارکت اجتماعی وسیاسی قرار داریم، پرداختن به ضرورت مشارکت زنان و حل مسایل مربوط به این امر، از دو مقیاس کل به جزء و جزء به کل، مهم و قابل بررسی است.
وی اضافه کرد: برای تاثیر گذاری از کل به جز باید مسئولان، زمینه لازم را برای ارتقای آگاهی و حضور زنان در عرصههای اجتماعی و سیاسی فراهم کنند. تفکر حل همه مسائل جامعه توسط فقط مردان و مدیریت امور خانه توسط فقط زنان رویکردی غیرسیستمی و به دور از واقعگرایی در دنیای امروز است.
نژادی در پایان با اشاره به راهاندازی سامانه ۱۰۱ اظهارکرد: در راستای ارائه آموزشهای همگانی و ضروری به زنان، معاونت امور زنان و خانواده دولت، سامانه ۱۰۱ را راه اندازی و تلاش کرده که با ارائه خدمات آموزشی به زنان اقشار مختلف به ویژه زنانی که به امکانات کمتر دسترسی دارند و یا نیاز به اطلاعات مهارتهای تخصصی زندگی و حقوق و تکالیف دارند، به آگاهسازی آنان بپردازد.
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