به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم نکو رئیس فراکسیون اعتدالگریان مجلس در حاشیه مراسم ترحیم پدر حسن قشقاوی که عصر امروز در مسجد نور تهران برگزار شد، در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه آیا اعتدالگرایان بنا دارند مستقل وارد شوند یا خیر، گفت: در مباحث انتخاباتی ایده و تفکری که میتواند منافع گروهها را تضمین کند، اهمیت دارد.
وی افزود: منطقی به نظر میرسد که به دنبال رد صلاحیت برخی از افراد، گروهها، جناحها و به ویژه اصلاحطلبان افرادی که از صحنه خارج شدهاند بتوانند افراد مورد وثوق خودشان را که وابستگی جناحی به گروهشان دارند مورد حمایت قرار دهند.
نکو در پاسخ به سئوال دیگری در این باره که آیا اگر اصلاحطلبان بنا نداشته باشند به انتخابات ورود کنند، اعتدالگرایان به همین نحو آنها را همراهی خواهند کرد یا خیر، اظهار داشت: اعتدالگرایان و اصلاحطلبان به گونهای اشتراکات زیادی دارند و در انتخابات قطع به یقین تلاش خواهند کرد که از این طیف حضوری حداکثری در مجلس وجود داشته باشد.
وی افزود: به همین دلیل فکر میکنم انتخابات آینده پرشور خواهد بود و از سوی جناح نزدیک به دولت، اصلاحطلبان، اعتدالگرایان و کارگزاران یکدیگر را حمایت خواهند کرد.
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