درباره انحلال شورای عالی سیاستگذاری اصلاحات چیزی نشنیده ام

به گزارش خبرنگار مهر، احمد حکیمی پور دبیر کل حزب اراده ملت و عضو شورای عالی سیاستگذاری اصلاح طلبان در حاشیه مراسم ختم پدر حسن قشقاوی وی در پاسخ به سوالی در خصوص اعلام غیر رسمی تعیین صلاحیت ثبت نام کنندگان انتخابات مجلس، اظهارکرد: انشاالله از رایزنی ها با شورای نگهبان نتیجه خواهیم گرفت و به آینده امیدواریم.

حکیمی پور گفت: شورای عالی سیاست گذاری طی بیانیه ای از رئیس جمهور خواست در مورد مسئله تعیین صلاحیت ها از اختیارات قانونی خود استفاده کند.

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا قرار است شورای عالی سیاست گذاری اصلاحات منحل شده و کمیته ای ۱۵ نفره تشکیل شود، اظهارکرد: من چنین چیزی نشنیده ام و قراری هم بر این اتفاق نیست و شورای عالی سیاستگذاری به کار خود ادامه می دهد.

عضو شورای عالی سیاستگذاری اصلاح طلبان در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا بعد از اعلام غیر رسمی تعیین صلاحیت ها، کارگروه رایزنی و تعامل شورای سیاستگذاری، مذاکراتی را با شورای نگهبان خواهد داشت یا خیر؟ اظهار کرد: آقای رهامی کار خود را در این خصوص انجام می دهد و از قبل هم رایزنی هایی را با برخی نهادها از جمله شورای نگهبان داشته است.