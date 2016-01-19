ساخت فضای سرپوشیده ورزشی در مدارس جدید اجباری است

علیرضا گلشن بعدازظهر سه‌شنبه در حاشیه بازدید از فضاهای ورزشی مدارس اردبیل به خبرنگار مهر گفت: از نوسازی مدارس خواسته‌شده نسبت به تعبیه سالن و فضای سرپوشیده جهت ورزش دانش‌آموزان اهتمام داشته باشد.

وی بابیان اینکه تعداد اندکی از مدارس استان فضای سرپوشیده به جهت ورزش دارند، ادامه داد: به‌منظور تأمین نیاز دانش‌آموزان ما با سالن‌های موجود در سطح شهر عقد قرارداد کردیم تا دانش‌آموزان در زنگ ورزش به سالن‌ها انتقال یابند.

معاون تربیت‌بدنی و سلامت آموزش‌وپرورش استان در خصوص مشارکت سایر دستگاه‌های اجرایی در توسعه ورزش مدارس متذکر شد: با توجه به اینکه بهبود یادگیری، رشد فکری و سلامت جسمی دانش‌آموز با ورزش تضمین می‌شود ضروری است دستگاه‌ها مشارکت لازم را داشته باشند.

گلشن افزود: درخواست ما از ادارات کمک به تجهیز مدارس و پویا کردن حیاط مدرسه به‌عنوان کلاس درس است تا بتوانیم نسلی از افراد سالم به لحاظ جسمی و روحی را تربیت کنیم.

وی بابیان اینکه در مدارس متناسب با ظرفیت و امکانات رشته‌های ورزشی فعال‌شده است، ادامه داد: در صورت مساعدت ادارات آموزش‌ها توسعه خواهد یافت.