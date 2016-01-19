اعتبار لازم برای رفع مشکلات ده ونک پیش بینی شود

به گزارش خبرنگار مهر، گزارش دبیر دبیران شورایاری منطقه سه شهرداری تهران نخستین دستور جلسه امروز شورای اسلامی شهر تهران بود که سوری، دبیر دبیران شورایاری منطقه ۳ با تشریح جزئیات به بیان مشکلات موجود در سطح منطقه پرداخت و گفت: بافت فرسوده در رستم آباد، اختیاریه، حسن آباد، زرگنده، و ده ونک از جمله مشکلات این منطقه به شمار می رود.

سوری بر لزوم تخصیص اعتبار برای احیای بافت فرسوده تاکید کرد و گفت: با توجه به قدیمی بودن عمر ساختمان ها و فرسوده بودن آنها، ایمنی در برابر حوادث ناگهانی وجود ندارد.

وی در ادامه به بالا بودن هزینه انشعاب سرای محلات اشاره کرد و گفت: با توجه به اینکه سرای محلات به عنوان املاک تجاری محسوب می شوند هزینه انشعابات آنها نیز بر همین اساس محاسبه می شود.

دبیر دبیران شورایاری منطقه ۳ خواستار احتساب این ساختمان ها به عنوان املاک فرهنگی و اجتماعی شد.

سوری در ادامه به موضوع باغات اشاره کرد و گفت: منطقه سه از مناطقی است که بیشترین باغات را در سطح خود دارد که اکثر آنها شخصی است که نبود مشوق های لازم برای احیای باغات توسط مالکین موجب از بین رفتن این باغات می شود.

دبیر دبیران شورایاری منطقه ۳ همچنین به قدمت بالای سن ساختمان های مدارس در این منطقه اشاره کرد و گفت: برخی از این مدارس عمری بیش از ۴۰ سال دارند.

سوری کمبود سرانه های فرهنگی، ورزشی، اجتماعی را دیگر مشکل عمده منطقه عنوان و تصریح کرد: علی رغم موقعیت خوبی که این منطقه از لحاظ فضای سبز دارد اما حتی یک پارک هم از بزرگراه همت تا نوبنیاد وجود ندارد.

وی همچنین به موضوع ترافیک اشاره کرد و اظهار داشت: به دلیل تراکم بافت اداری، تجاری و مسکونی در این منطقه ترافیک بسیار سنگین است.

وی همچنین نبود بسته های تشویقی برای احداث پارکینگ طبقاتی، کمبود سرانه های مذهبی برای شهروندان و سر ریز شدن رسوبات از مناطق بالادستی را از دیگر مشکلات این منطقه برشمرد.

دبیر دبیران شورایاری منطقه ۳ همچنین بر لزوم انتقال ساختمان های دانشگاهی و مدارس به بیرون از این منطقه تاکید کرد.

سوری در پایان خواستار استقرار مجدد پرسنل یگان حفاظت شهرداری در سرای محلات شد.

در ادامه این جلسه پرویز سروری، رئیس کمیسیون نظارت و حقوقی شورای اسلامی شهر تهران با اشاره به طرح مسجد محوری که در این منطقه در حال اجرایی شدن است، اظهار داشت: این طرح یکی از مفید ترین طرح ها در شهر تهران است که موجب انسجام بین شهروندان، شورایاران و مدیریت شهری می شود و می تواند الگوی فرهنگی مناسبی برای کل شهر تهران باشد.

وی همچنین به موضوع کتابخانه ها اشاره کرد و گفت: هم اکنون شهرداری با مبالغ سنگینی اقدام به ایجاد کتابخانه ها در سطح شهر می کند این در حالی است که می تواند این کتابخانه ها را با هزینه های بسیار پایین تر در مساجد راه اندازی کرده و از این ظرفیت ها استفاده شود.

اقبال شاکری، عضو شورای اسلامی شهر تهران با تاکید بر مشکل مرتبط با امورات جاری سرای محلات تصریح کرد: پرداختن شورایاری ها به امورات جاری آنها را از فعالیت های فکری فرهنگی باز می دارد و این خواسته شورایاران است که آنها را از کارهای جاری نجات دهیم تا بتوانند به کار فرهنگ محوری بپردازند.

وی در ادامه بر لزوم استفاده از اطلاعات جمع آوری شده توسط شورایاران در بودجه سال ۹۵ تاکید کرد.

رضا تقی پور، سخنگوی شورای اسلامی شهر تهران در جریان این دستور جلسه با اشاره به مشکل ترافیکی این منطقه اظهار داشت: تامین پارکینگ می تواند نقش اساسی در کنترل تراکم ترافیک داشته باشد.

وی اظهار داشت: برای حل این مشکل در این منطقه می توان علاوه بر اینکه بر لزوم تامین پارکینگ برای ساخت بنا تاکید کرد حتی تامین اضافه پارکینگ را نیز اجباری کرد.



سلیمانی، شهردار منطقه ۳ شهرداری تهران که به خواسته محمد حقانی، عضو شورای شهر تهران برای توضیح فعالیت شهرداری در ده ونک در پشت تریبون شورای شهر حاضر شد، در این خصوص تصریح کرد: موضوع بافت فرسوده در ده ونک در قالب سه قسمت در حال اجرایی شدن است.

وی در خصوص بخش شمالی ده ونک اعلام کرد: مقرر شده است که تمامی باغات در این بخش خریداری و تبدیل به مرکز تفرجگاهی شود که اقدامات آن در حال انجام است.

شهردار منطقه ۳ ادامه داد: بخش مرکزی ده ونک که بافت قدیمی آن را تشکیل می دهد با رویکرد معماری ایرانی اسلامی در حال ساماندهی است و میدان آن نیز با همین رویکرد تا هفته آینده افتتاح می شود.

وی در خصوص بخش جنوبی ده ونک نیز گفت: در این بخش عرصه و اعیان املاک مشخص شده و قابل تغییر نیست و شهرداری به شدت در حال حفاظت این نقطه است.

مرتضی طلائی، رئیس ستاد شورایاری های شورای اسلامی شهر تهران با اشاره به مشکلات موجود در ده ونک اظهار داشت: برطرف کردن این مشکلات نیازمند پیش بینی اعتبارات لازم است و با ادامه روال موجود توانایی برطرف کردن این مشکلات وجود ندارد.

وی در ادامه بر لزوم هرگونه تصمیم گیری در خصوص سراهای محلات از طریق ستاد راهبردی تعریف شده تاکید کرد و گفت: اگر قرار باشد که تصمیمات مربوط به سراها چه در محتوا و چه در ساختار خارج از روال مشخص شده و به صورت بخشی صورت گیرد، اداره سراها با مشکل مواجه می شود.

نایب رئیس شورای شهر با بیان اینکه نوع فعالیت سرای محلات به گونه ای است که ممکن است تا پاسی از شب به فعالیت بپردازند خطاب به معاون شهردار تهران در امور شوراها تاکید کرد: نبود نگهبان برای این ساختمانها مشکلاتی را ایجاد می کند که باید بازگردانده شوند.

وی در خصوص کاربری املاک سرای محلات اظهار داشت: برخی از این سراها پیش از این با پیگیری های لازم کاربری خود را به خدماتی تغییر داده اند و عملیاتی شدن این موضوع با ورود مدیریت شهری قابل حل است.