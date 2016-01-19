به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی سالاری ظهر سه‌شنبه در نشست طرح‌های نوین آبیاری استان بوشهر اظهار داشت: در سال‌های گذشته و به دنبال کاهش بارندگی‌ها شاهد خشکسالی‌های متوالی و کاهش منابع آبی بودیم که مشکلاتی را در عرصه کشاورزی ایجاد کرد.

وی اصلاح شیوه‌های آبیاری را به عنوان یک راهکار بسیار مهم برای بهبود وضعیت کشاورزی دانست و خاطرنشان کرد: نخیلات یکی از مهمترین بخش‌های کشاورزی استان بوشهر است که اصلاح روش آبیاری نخیلات می‌تواند نقش مهمی در بهبود کشاورزی در این بخش داشته باشد.

استاندار بوشهر با اشاره به حمایت دولت و تخصیص اعتبارات مناسب به‌منظور توسعه زیرساخت‌های لازم برای اجرای طرح‌های آبیاری نوین در اراضی نخیلات، بیان کرد: کشاورزان نیز باید در این زمینه همکاری و مشارکت لازم را داشته باشند.

وی با اشاره به اجرایی شدن طرح توسعه آبیاری نوین در ۱۷۰ هکتار اراضی نخلستان‌های آب‌پخش دشتستان به صورت پایلوت، اضافه کرد: تغییر روش آبیاری دو هزار و ۴۰۰ هکتار اراضی نخلستانی سعدآباد از سنتی به تحت فشار در دستور کار است.

سالاری به نقش استفاده از روش آبیاری نوین در افزایش راندمان تولید و مصرفه بهینه منابع آبی اشاره کرد و گفت: استفاده از این روش‌های آبیاری در ارتقای کیفیت خاک کشاورزی نیز موثر است.

وی با تاکید بر اینکه باید نخل‌داری استان بوشهر به سمت اقتصادی‌تر شدن حرکت کند، ادامه داد: اصلاح گونه‌های نخل ها یکی از برنامه‌های مهمی است که باید محصولات بازارپسندتر جایگزین شوند.