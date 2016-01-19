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۲۹ دی ۱۳۹۴، ۱۴:۵۲

«خوبی از خودتونه» به معضل آلودگی هوا می پردازد

«خوبی از خودتونه» به معضل آلودگی هوا می پردازد

سرهنگ احمد رستمی از پلیس راهور ناجا در برنامه «خوبی از خودتونه» راهکارهای کمک به حل معضل آلودگی هوا را بررسی می کند.

به گزارش خبرنگار مهر، به مناسبت ۲۹ دی روز هوای پاک، برنامه سه شنبه شب «خوبی از خودتونه» حول محور آلودگی هوا و راه های چگونگی کاهش میزان آلاینده ها در کلان شهر تهران می گردد.

میثم زمان آبادی در گفتگو با سرهنگ احمد رستمی معاون فنی و مهندسی خدمات ترافیک پلیس راهور ناجا راهکارهای کمک به حل معضل آلودگی هوا از طرف سازمان های مربوطه چون پلیس راهور، شهرداری و شهروندان را بررسی می کند.

همچنین مساله افزایش جدید نرخ جریمه ها و رابطه آن با کاهش حجم تردد وسایل نقلیه در این برنامه مورد توجه قرار می گیرد.

«خوبی از خودتونه» به تهیه‌کنندگی سمانه فراهانی کاری از گروه امور اجتماعی شبکه ۲ است که با اجرای میثم زمان‌آبادی سه‌شنبه و چهارشنبه هر هفته پس از خبر ۲۰:۳۰ روی آنتن می‌رود و بازپخش آن ساعت ۲:۵۰ روز آینده خواهد بود.

کد مطلب 3028886
محیا رضایی کلانتری

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