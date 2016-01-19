بستر حضور حداکثری مردم استان سمنان در انتخابات فراهم شده است

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا میرزایی بعداز ظهر سه شنبه در دومین جلسه شورای اطلاع رسانی استان سمنان مهمترین وظیفه مسئولان را بستر سازی برای حضور حداکثری مردم در انتخابات ذکر کرد و افزود: صیانت از آراء مردم برای جلب اعتماد ایشان ضروری است.

وی با اشاره به فرمایشات مقام معظم رهبری در خصوص اهمیت و ضرورت برگزاری انتخابات با حضور حداکثری مردم و با ایجاد نشاط اجتماعی و رعایت حق الناس، افزود: مسئولان با مد نظر قرار دادن فرمایشات مقام معظم رهبری در خصوص حق الناس بودن انتخابات و رای مردم، می بایست با نهایت تلاش در این خصوص تدبیر و اقدام کنند.

رئیس ستاد انتخابات استان سمنان افزود: همه دستگاه های اجرایی، ائمه جمعه و جماعات، خبرنگاران اصحاب رسانه و مطبوعات و صدا و سیما و دیگر موثران، توصیه های مدبرانه و سخنرانی های عالمانه ای برای ایجاد شور و نشاط اجتماعی و بستر سازی حضور حداکثری مردم پای صندوق های رای ارائه کنند.

میرزایی خواستار هدایت جامعه با تبلیغات و اطلاع رسانی مناسب برای برگزاری انتخاباتی پر شور شد و تصریح کرد: نباید هیچ ذهنیتی از جانبداری یا تبلیغ برای جریان و جناح یا شخص خاصی در اذهان متبادر شود تا خدایی ناکرده به اعتماد مردم خدشه ای وارد نشود.

وی با اشاره به نزدیک شدن به دهه مبارک فجر انقلاب اسلامی افزود: جشن پیروزی انقلاب و دهه فجر، فرصت مغتنمی است که خدمات و فعالیت ها بسیار ارزشمند دولت تدبیر و امید و توفیقات نظام در سیاست داخلی و خارجی برای مردم بازگو شود و امیدواری به بهبود وضعیت و کاهش مشکلات کشور بواسطه درایت و تدبیر مسئولان بصورت صادقانه و هنرمندانه برای مردم بیان شود.

رئیس شورای اطلاع رسانی استان سمنان افزود: دستگاه های اجرایی باید به نحو شایسته از فرصت دهه فجر برای بیان دستاوردهای دولت و برنامه ها و فرصت های پیش رو در استان اقدام کنند و از این طریق نسبت به افزایش اعتماد و نشاط عمومی و بستر سازی برای حضور حداکثری در انتخابات نیز اقدام شود.

میرزایی همچنین با تبریک پیروزی ملت ایران در پرونده هسته ای، افزود: این توفیق عظیم نتیجه صبوری ملت ایران و راهبری مقام معظم رهبری و تیم مذاکره کننده هسته ای بود که برجام را به فرجامی خوش برای کشور و ملت سرافراز ایران اسلامی و الگوی دیپلماسی و گفتگو در جهان معرفی کرد.

وی همچنین بر ضرورت حضور حداکثری در انتخابات تاکید و خاطرنشان کرد: در مرحله اول هیئت های اجرایی استان فرمایشات رهبری را به نحو مناسبی انجام دادند و بررسی ها را بر اساس قانون اقدام و اکثر نامزدها که منع قانونی نداشتند تایید شدند.

معاون سیاسی امنیتی اجتماعی استانداری تصریح کرد: در مرحله دوم نیز هیئت نظارت نتایج بررسی هایش را اعلام کرد و امیدواریم در اجرای فرامین مقام معظم رهبری برای حضور حداکثری پای صندوق های رای و مشارکت همه جریان های سیاسی و آحاد مردم، با تدابیر اعضای محترم شورای نگهبان محقق شود.

میرزایی با تاکید به اینکه رقابت انتخاباتی نباید باعث بداخلاقی و استفاده از ادبیات نامناسب و موضعگیری دور از شان و اخلاق علیه رقیب شود، اظهار داست: امیدواریم تا ائمه محترم جمعه و جماعات، مطبوعات و رسانه های گروهی استان، توصیه کنند که اخلاق اسلامی در تبلیغ و اطلاع رسانی از طرف همه نامزدها و حامیان ایشان رعایت شود.

وی همچنین از شهرداری ها خواست تا همکاری لازم برای در اختیار گذاشتن همه توانمندی و ظرفیت های تبلیغات و اطلاع رسانی را در اختیار دستگاه های اجرایی که برنامه ای برای انتخابات دارند، داشته باشند.